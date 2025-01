La cifra que busca el Barça para fichar a Rashford

O Marcus Rashford, si se puede, o nadie. Ese parece ser el camino que se marcará el Barça en estos últimos diez días de mercado sabiendo que va a ser muy complicado fichar. El club blaugrana necesita alguna salida y se encuentra atascado ya que nadie desea marcharse por ahora, pero la dirección deportiva sí ha dejado clara la cifra que estaría dispuesta a asumir del contrato de Rashford hasta finales de temporada. Serían 6 millones brutos, por lo que el United debería ayudar y el futbolista rebajarse el salario, algo a lo que está dispuesto.

En el Barça siempre se vio con interés el ofrecimiento de Rashford y, desde un primer momento, le dejaron claro al jugador que iban a intentar su cesión aunque había muy poco margen de maniobra. El club blaugrana nunca le prometió nada a Rashford, pero el futbolista ha ido rechazando propuestas porque su deseo es jugar en el Barça. Y esa determinación ha gustado tanto a Flick como a Deco, que ven en el inglés a un jugador motivado para reivindicarse y con unas condiciones perfectas para aportar en el aspecto ofensivo.

El principal problema de Rashford es su salario. Cobra unos 18 millones netos, por lo que de aquí a finales de temporada le tocarían percibir unos 9 millones, que a coste de club significarían unos 17 netos. El Barça no está en disposición de generar ese margen salarial y solo estaría dispuesto a aportar unos 3 millones de euros netos. El resto debería salir del United, que se quitaría un problema de encima, y del bolsillo del jugador. Y Rasfhord está dispuesto a ello, convencido de que el Barça puede significar su resurrección como futbolista.

Todas las partes tienen clara ya la operación y como podría fraguarse, pero el Barça necesita liberar esos 6 millones antes de finalizar el mercado. Y no es fácil. La salida de Ansu Fati ayudaría aunque no sería determinante, ya que el Barça necesitaría generar más. Y todas las miradas están puestas en la posición de central ya que hay overbooking y Araujo acaba de renovar. Las opciones de salida serían Eric Garcia y Christensen.

Por Eric hay ofertas en firme, pero en el club no ven nada claro su marcha a mitad de temporada. Flick confía en él, ha crecido muchísimo como futbolista y el propio Eric ve que puede acumular más minutos como blaugrana. Y también está Christensen. El danés siempre ha dejado claro que quiere cumplir su contrato con el Barça hasta el 2026, pero no va a tener espacio. Si sale uno de los dos habría margen salarial para un Rashford que está dispuesto a esperar hasta el final e, incluso, no descarta seguir hasta junio en el United si el Barça no puede firmarle.