FC BARCELONA
Se cierra una puerta para Koundé
El Arsenal ya tiene un acuerdo con el polivalente central de Ezri Konsa y ultima el traspaso con el Aston Villa
Jules Koundé ha sido noticia en los últimos días en clave de mercado. La presencia de su representante, Jonathan Kebe, en la Ciudad Deportiva hizo que crecieran las especulaciones sobre el futuro del central. Más aún teniendo en cuenta que su situación es ahora más compleja que en otros años, ya que Eric Garcia apunta a ser la primera opción como titular en el lateral derecho.
La irrupción de Espart, al que Flick también ha alineado en esta posición durante la pretemporada, es otro factor a tener en cuenta. A este escenario hay que añadir un viejo anhelo del francés: siempre se ha sentido más central que lateral, a pesar de que desde hace varias temporadas juega como lateral en el Barça y en la selección francesa. Con todo, de momento no ha habido movimientos que hagan pensar en una posible salida del francés.
Es más, uno de los clubes que tenía a Koundé en su radar está a punto de cerrar el fichaje de un jugador que puede actuar tanto de central como de lateral derecho. Se trata del Arsenal de Arteta, que, según apunta David Ornstein y ha confirmado Fabrizio Romano, ya tiene un acuerdo con Ezri Konsa y está ultimando su traspaso con el Aston Villa.
El internacional inglés, de 28 años, era uno de los grandes objetivos de Arteta para reforzar la línea defensiva del equipo y ahora parece estar muy cerca de lograrlo. Koundé, por su parte, todavía no ha debutado esta pretemporada con el Barça, al igual que otros internacionales que se incorporaron más tarde tras la disputa del Mundial.
Francia fue eliminada en semifinales por España y terminó cuarta después de perder el último partido ante Inglaterra. Koundé completó un buen torneo como lateral derecho después de una temporada complicada con el Barça, en la que estuvo lejos de su mejor versión en el primer curso con Flick.
El propio Koundé hizo autocrítica en junio, días antes de que comenzara el Mundial: "Ha sido una temporada por debajo de mi nivel, no ha sido la mejor, pero ahora empieza una nueva competición. Tengo ganas de acabar bien la temporada y aportar el máximo a la selección". Por aquel entonces, también aseguró que no tenía intención de abandonar el Barça. "Tengo contrato hasta 2030. En mi mente está bastante claro. Estoy en el Barça y espero seguir allí", afirmó el francés.
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