El Barça cierra un mercado invernal tranquilo... con el asterisco de Dro

El buen momento deportivo y las limitaciones por el fair-play financiero han propiciado en el FC Barcelona un mercado invernal bastante tranquilo y con solo tres movimientos: el fichaje de Joao Cancelo en forma de cesión y las salidas de Ter Stegen al Girona y la de Dro al París Saint-Germain. De hecho, la marcha del canterano ha sido el único punto inesperado y que cogió por sorpresa a los responsables del club. El de Val Miñor, con ficha y dorsal del filial azulgrana, estaba en completa dinámica con los de Hansi Flick y los 8,2 millones que ha pagado el club parisino, aunque no buscados, suponen un balón de oxígeno. Se da la circunstancia de que ha habido muchas más operaciones en el Barça Atlètic en este mes de enero (reforzado con cuatro futbolistas) que en el primer equipo blaugrana.

Minicumbre de Joao Cancelo con Hansi Flick en el campo. / DAVID BERNABEU

Cancelo, un fichaje polivalente

El fichaje de Joao Cancelo en forma de cesión del Al-Hilal saudí responde, principalmente, a dos premisas. Por un lado, la necesidad de reforzar la defensa tras la lesión de larga duración del danés Andreas Christensen, y por el otro, la voluntad del futbolista de regresar a la entidad azulgrana tras su paso la temporada 2023/2024 (42 partidos y 4 goles), en aquel momento, a préstamo del Manchester City.

La polivalencia del portugués ha sido clave para su elección, pues con su llegada, Hansi Flick se asegura poder reforzar tanto los dos laterales como el eje defensivo. Los minutos que suma con el técnico alemán (media hora contra la Real Sociedad y una hora ante el Oviedo) los ha jugado en el carril zurdo.

Una salida necesaria y una decepción

En el capítulo de las salidas, Marc-André Ter Stegen y Dro Fernández han sido los nombres propios. El 16 de enero, SPORT adelantó la noticia que sentó como un jarro de agua fría también dentro del club. Dro había decidido abonar su cláusula de rescisión (de 6 millones de euros) en busca de más minutos en otro equipo. Después, todo se fue perfilando, se supo que el París Saint-Germain iba a ser su destino, y finalmente, la buena ( y nueva) sintonía entre Laporta y Nasser Al-Khelaifi (presidente de la EFC) a raíz de la salida del Barça de la Superliga propició un acuerdo económico, por el que el Barça se ha embolsado 8,2 millones de euros.

Flick, sobre una posible vuelta de Ter Stegen tras la lesión: “Tenemos que esperar” / Perform

El 'culebrón' Ter Stegen se resolvió de la mejor manera para todas las partes, pese al revés este lunes de la lesión del meta alemán que, por otro lado, no afecta en nada al FC Barcelona a efectos de las condiciones en la cesión al Girona, oficializada el pasado 20 de enero. Desde la llegada en verano de Joan Garcia para ser el indiscutible número 1 de la portería azulgrana, el club tenía pendiente resolver la situación de su capitán, que priorizó los aspectos personales. Llegar a un acuerdo con el Girona permite a Ter Stegen estar cerca de su familia y tener minutos con vistas al Mundial, aunque habrá que esperar a las pruebas médicas definitivas.

La renovación de Fermín, una gran noticia

Al margen de las altas y las bajas, cabe destacar que durante este mes de enero, el club se ha asegurado la continuidad de Fermín López hasta 2031. La prolongación de contrato del onubense refuerza la apuesta por los canteranos y que estos sean la columna vertebral del Barça para los próximos años. El de El Campillo se ha ganado la renovación a pulso. Esta temporada, ya suma 10 goles y 11 asistencias en 27 partidos.