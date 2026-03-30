Cien programas de pasión por el estilo Barça: "Este programa solo lo podía presentar David Bernabéu"

"Es el único espacio en el que la presentación dura tanto o más que el resto del programa" Lluís Carrasco definía así La Posesión, el podcast de Sport TV que se ha ganado un hueco importante en los programas de actualidad y debate que giran alrededor del mundo Barça. "Este programa solo lo podía presentar David Bernabéu" añadía el publicista que dirigió la campaña electoral de Joan Laporta en el 2021.

El programa estrella del ámbito digital de Sport está de enhorabuena. El director y presentador de La Posesión David Bernabéu confesaba en una sala del Hotel Hyatt su gran satisfacción por la evolución de esta iniciativa audiovisual "Si nos lo hubieran dicho hace dos años y medio cuando iniciamos este proyecto no nos lo creiríamos".

Joan Laporta envió una felicitación para La Posesión / Valentí Enrich

Bernabéu elogió el trabajo colectivo del equipo que hay detrás de este espacio que ha conquistado el corazón de muchos culés de todo el mundo: "Agradezco la confianza y la libertad que me han dado en Sport. Este proyecto nace gracias al director Joan Vehils y a la subdirectora Iulene Servent. Es un lujo trabajar con Miki Soria y Joan Represa que me lo hacen todo fácil cada día".

Después de un vídeo emotivo en el que Bernabéu narraba el origen histórico del estilo Barça y el nombre del programa el presidente de la entidad barcelonista felicitó a La Posesión con un discurso en el que se destacaba el vínculo futbolístico de este espacio con el mítico Barça de Johan Cruyff.

David Bernabéu defendió con pasión el espíritu vigente del nombre del programa que presenta cada lunes: "La Posesión habla de una manera única de jugar al fútbol que se identifica con el Barça y que nos trajo Cruyff en el año 1988".

David Bernabéu vivió una Posesión especial / Valentí Enrich

Esta filosofía de fútbol de la que se habla y discute en cada programa tiene para el presentador de La Posesión más valor que los títulos de otros clubs: "Siempre digo que no cambio ni media nanza de las cinco Champions del Barça por las 15 que tienen ellos..igual que no cambio media oreja de Lamine Yamal por las dos piernas de Mbappé."

La clave de la posesión es su manera de reflexionar sobre el club barcelonista: "En el Barça debatimos sobre el juego tanto si ganamos como cuando perdemos. Y somos capaces de entender porqué ganamos y las razones por las que perdemos".

Los periodistas de Sport Carlos Monfort, Ivan Sanantonio y Jaume Marcet acompañaron al presentador de La Posesión David Bernabéu / Valentí Enrich

Aunque el ambiente en el Hotel Hyatt era festivo David Bernabéu quiso cumplir con el objetivo semanal de reflexionar sobre la actualidad del Barça y el nombre de Raphinha estuvo en la mesa con tres periodistas que cubren el día a día del club azulgrana. Ivan Sanantonio, Carlos Monfort y el autor de esta noticia dieron sus impresiones sobre el impacto de la lesión del crack brasileño.

El más contundente Sanantonio que apuntó directamente al jugador blaugrana: "Estoy indignado con Raphinha. El otro día vi a Pedri ser el mejor contra Serbia caminando y Raphinha no hizo esto en el amistoso contra Francia. Raphinha debería de haber tenido más cabeza y creo que Flick tiene que estar un poco cabreado también".

Andrea Ginés y David Bernabéu entregaron a esta aficionada la camiseta sorteada de Marc Bernal / Valentí Enrich

El analista de fútbol Álex Delmàs valoró a Fermín como el mejor sustituto posible de Raphinha en estos momentos: "yo colocaría a Dani Olmo como mediapunta y desplazaría a la banda a Fermín ya que el andaluz presiona muy bien y también sabe tirar desmarques de ruptura como Raphinha". El ex-jugador del Europa entiende que la opción Rashford también es una alternativa válida para ejercer de '11'.

El día a día del Barça es tan rico que nunca faltan aspectos debatibles y en La Posesión centenaria los periodistas Carles Fité y Víctor Lozano se midieron en un cara a cara para dirimir si los árbitros perjudican o no al Barça. Fité sostenía que el problema está en el nivel de los colegiados: "Los árbitros son muy malos y se equivocan contra todos los equipos, quejarse de los colegiados es hoy en día ser es madridista y entrar en su relato del negreirato. Es un debate de perdedores". Lozano replicó con pasión que "el Real Madrid roba y se queja y lo hacen sin argumentos, no puede ser que le pidamos al Barça que tenga que jugar mejor y normalicemos que le perjudiquen los árbitros".

Joan Vehils, Enric Masip, Iulene Servent y álex Bescós presenciaron el programa 100 de La Posesión / Valentí Enrich

La posesión siguió con la presencia de Toni Freixa, Lluís Carrasco y Andrea Ginés. El debate se centró en los retos del nuevo mandato de Joan Laporta. El que fuera candidato as las elecciones del 2021 lo expresó así: "A Laporta no le podemos pedir que gane una Champions, esto es una ilusión y no una exigencia, lo que se le debe pedir es que continue y concluya su proyecto".

El publicista centró su foco en el conflicto entre Messi y Laporta: "Creo que son dos personas que se adoran y aunque han tenido una bronca les pide que lo arreglen por el bien del barcelonismo". Andrea Ginés, presentadora del programa de Sport TV ADN Masia, recalcó la valentía en su momento del presidente blaugrana de afrontar el adiós de una leyenda como Messi.

El director de Sport Joan Vehils participó en el programa 100 de La Posesión / Valentí Enrich

El centenario de la Posesión tuvo como momentos destacados el sorteo de las camisetas de Patri Guijarro y Marc Bernal. El programa acabó con una canción personalizada de Lo Pau de Pons y un pastel para celebrar una efeméride especial. La Posesión fue una vez más en la mayoría del tiempo de David Bernabéu aunque en esta ocasión repartió más de lo habitual el turno de palabra a sus contertulios. Como decía Cruyff "si tu tienes la posesión del balón, el rival no la tiene". Una filosofía única para seguirla reviviendo cada semana.