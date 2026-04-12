Cien partidos de Lamine Yamal en LaLiga con el Barça y nuevo récord superado

Lamine Yamal ha vuelto a superar otro registro histórico de longevidad tras su presencia en el derbi ante el Espanyol. Desde su aplastante irrupción, el de Rocafonda no ha dejado de batir récords, uno detrás de otro, y así sigue haciéndolo desde el 29 de abril de 2023, cuando debutó en partido oficial con el FC Barcelona en una victoria contra el Real Betis (4-0) con solo 15 años y 290 días. No han pasado todavía tres años y el canterano azulgrana acaba de cumplir el centenar de partidos en LaLiga con la camiseta azulgrana. Se convierte, como otras tantas veces, en el más joven en conseguirlo de toda la historia de la competición.

Atlético de Madrid - FC Barcelona I El espectacular pase de Lamine Yamal / LALIGA

Tras debutar contra los verdiblancos en la Jornada 32 de LaLiga 2022/2023 a las órdenes de Xavi Hernández, Lamine Yamal no volvió a jugar hasta la primera fecha de la siguiente campaña. Pero desde ese momento y hasta la actualidad, el de Rocafonda solo se ha perdido 8 partidos, y de ellos, en solo uno se quedó en el banquillo. Una continuidad que le ha permitido al de Rocafonda alcanzar una cifra centenaria cuando aún le faltan tres meses para cumplir 19 años.

A por su tercera Liga

A lo largo de este centenar de partidos, Lamine Yamal ha pasado de participar de manera testimonial en la consecución de LaLiga 2022/2023 a ser protagonista principal en la de la temporada pasada, la 2024/2025, con Hansi Flick en el banquillo. El extremo lleva camino de conseguir su tercer título liguero con el Barça, por lo que de cuatro en los que ha participado, tan solo no habría alzado uno, el de la 2023/2024.

Lamine Yamal alcanza el centenario liguero con unas cifras espectaculares. Ha ido aumentando su producción goleadora y ya suma 29 goles en la competición. El primero que marcó fue el 8 de octubre de 2023 al Granada en el Nuevo Los Cármenes (2-2), de disparo con su mágica zurda.

Lamine Yamal levanta la última Liga / Javi Ferrándiz

El de Rocafonda ha firmado dobletes ante el propio Granada (en Montjuïc) y en Girona, y ha sido ya esta temporada cuando ha logrado firmar su primer hat-trick y llevarse el balón del partido. Fue en el Spotify Camp Nou contra el Villarreal (4-1). Solo en esta Liga, ha marcado Lamine 15 goles, es decir, la mitad del total en la competició. Además de repartir 11 asistencias, siguiendo la tónica de las anteriores campañas.

Un futbolista que, sin duda, revaloriza una competición como es LaLIga y que el Barça tiene la suerte de que juegue en sus filas. El club al que le llegó con solo 7 años y con el que está haciendo historia día tras día.