'Por cien millones': la serie que recrea el secuestro de Quini cuando jugaba en el Barça ya tiene fecha de estreno

Movistar Plus+ ya tiene fecha para uno de sus estrenos más esperados con aroma futbolero y memoria de país. El 26 de marzo aterriza ‘Por cien millones: el secuestro que costó una Liga’, una miniserie original que reconstruye, desde dentro, el secuestro del futbolista asturiano Enrique Castro ‘Quini’, el goleador del Barça cuya desaparición conmocionó a España a comienzos de los ochenta.

La serie, creada y dirigida por Nacho G. Velilla (con guion firmado junto a Oriol Capel), parte de una premisa tan real como increíble: tres mecánicos zaragozanos, ahogados por la falta de trabajo y dinero, deciden dar el salto al abismo y secuestrar al máximo artillero de la Liga para exigir un rescate de cien millones de pesetas, una cifra desorbitada para la época.

Pero lo que imaginan como un golpe rápido se convierte en una trampa: la historia no va solo de un delito, sino de cómo tres hombres corrientes descubren que la vida no se parece a las películas y que ser malo, cuando eres bueno, no es tan fácil.

Uno de los fotogramas de la serie / Movistar+

El relato conecta con una de esas noches que el barcelonismo aún recuerda con un nudo en el estómago: Quini desapareció el 1 de marzo de 1981, justo después de firmar dos goles ante el Hércules en el Camp Nou.

Su ausencia se alargó veinticuatro días hasta que apareció con vida en un zulo dentro de un taller mecánico en un barrio humilde de Zaragoza. Un episodio que, además del impacto humano, marcó la temporada y dejó una herida emocional en el vestuario y en la grada.

Raúl Arévalo lidera el reparto

En el reparto, Raúl Arévalo, Vito Sanz y Gabriel Guevara interpretan a los tres secuestradores, mientras que Agustín Otón se mete en la piel de Quini. Completan el elenco nombres como Aixa Villagrán, Natalia Huarte, María de Nati, La Dani, Julia de Castro, Nacho Guerreros, Teresa Rabal y Josele Román, entre otros.

El rodaje se ha desarrollado en Madrid, Barcelona, Zaragoza y Suiza, en una producción de tres episodios de 50 minutos que apunta a mezclar tensión, retrato social y un pulso muy reconocible en la marca Velilla.

‘Por cien millones’ no solo recupera un caso histórico: vuelve a poner el foco en la figura de Quini, un delantero querido y respetado por todo el fútbol español, también por quienes no vestían de azulgrana. Y lo hace desde un ángulo diferente: el de quienes, empujados por la desesperación, cruzaron una línea que ya no admite vuelta atrás.

El Brujo frente al espejo / -

Quini, fallecido en 2018, ya fue protagonista de 'El brujo frente al espejo', documental que narraba su vida. Más allá de sus registros futbolísticos, el documental ponía el foco en su capacidad de superación, incluyendo el impacto del secuestro de 1981 y otras experiencias vitales muy duras, como la muerte de su hermano Jesús en 1993, ahogado en una playa de Cantabria, cuando intentaba ayudar a dos niños.

Un episodio traumático y el perdón de Quini

El secuestro de Quini tuvo lugar el 1 de marzo de 1981, horas después de que el Barça jugara ante el Hércules en el Camp Nou. El delantero asturiano no llegó a casa y su mujer contactó con la policía.

Quini fue trasladado a Zaragoza y permaneció retenido en un zulo en la zona de las Tenerías durante 24 días. Fue liberado el 25 de marzo de 1981 y volvió a Barcelona sano y salvo. Poco después regresó a los terrenos de juego.

Los secuestradores fueron tres jóvenes en paro (dos mecánicos y un tercero del entorno), que pretendían un rescate y acabaron delatándose por la logística del cobro. Fueron detenidos.

El Barça acusó el golpe en plena temporada: el secuestro impactó de lleno en el vestuario y en la carrera liguera. Aun así, Quini volvió y terminó la campaña como Pichichi, y el Barça cerró el curso con la Copa del Rey (con Quini decisivo en la final).

En el juicio, los tres fueron condenados a prisión (en algunas crónicas: 10 años) y se fijó una indemnización; Quini, por su parte, se negó a cobrarla y evitó alimentar el enfrentamiento.