Chygrynskiy habla de su pasado en el Barça: "Me tocó pagar por los errores"

El futbolista ucraniano habló en una entrevista con Relevo sobre su estancia en el club azulgrana, su vida actual y la guerra "Nunca digo que jugué en el Barça; estuve en el Barça"

El paso de Dmytro Chygrynskiy por el Barça fue fugaz. De hecho, "nunca digo que jugué en el Barça, estuve en el Barça". Así lo explica en una entrevista con Relevo sobre su estancia en el club azulgrana, su vida actual -hoy juega en el Ionikos Nikeas griego- y la guerra en Ucrania.

"Cuando llegas a cierto nivel, cada paso atrás se verá como que caes. He seguido mi propio camino y creo que ha sido bastante interesante. Cuando te vas de esos clubes te sientes decepcionado contigo, con tu carrera… Pero encontré la más sincera felicidad aquí. No tengo nada que reprocharme, porque cuando eres niño tienes ilusiones y sueños, pero si te digo la verdad nunca fui tan atrevido como para soñar jugar en el Barça".

Su pasado azulgrana

"Yo nunca digo que jugué en el Barça. Yo digo: 'Estuve en el Barça'. Y eso es diferente, porque para decir que jugaste ahí necesitas haber sido parte importante del equipo. Fue algo más simbólico, algo que demuestra que puedes alcanzar tus mayores ilusiones".

"Yo quería aprender lo más rápido posible. Era un fútbol diferente, un país diferente… Ahora sé que el principal problema que tuve fue mi psicología. Tuve demasiada prisa. Me autopresioné demasiado. Pep me decía: 'Solo haz lo que te pido, no pienses de más'. Pero yo sabía que no era el mejor en los entrenamientos, así que terminaban las sesiones y me quedaba trabajando. Estaba obsesionado en progresar rápido. Con el idioma, haciendo doble sesiones en el gimnasio… Me ponía presión permanentemente para voltear la situación. Y Pep lo vio, porque en varias conversaciones me pidió calma".

"Es el Barça. No vas a tener dos, tres o cuatro oportunidades. Si no eres suficientemente bueno, un año es mucho. No es como en Inglaterra. A nivel general no creo que fracasara, pero si hablamos de algunos partidos concretos, sí, fallé. Y ese es el precio que pagas en el Barça. Lo digo sin reparos: en el partido de Copa ante el Sevilla fallé. Y contra el Cádiz en Liga también fallé, a pesar de que ganamos. Tuve errores que en el Barça no son aceptables, pues el listón está muy alto. Tampoco me ayudó que al año siguiente se fuera Joan Laporta y entrara Sandro Rosell, ya que no había jugado mucho y nadie me podía garantizar nada. Pese a todo, Guardiola me dijo: 'No leas nada, prepárate. No tuviste pretemporada, pero este año será diferente'. Pero pasó lo que pasó y así acabó mi historia en el Barça".

El momento del fichaje

"En invierno salieron rumores en la prensa, pero no había nada. Días después de ganar la UEFA, recibí una llamada: 'Ahora va en serio, Dmytro. Te quieren'. ¡Uff! Fue la primera vez que sentí presión de verdad en mi carrera. Pero aun así, el momento en el que de verdad vi que la cosa iba en serio fue cuando Guardiola me llamó estando de pretemporada en Suiza. Ahí sí que me 'asusté'. Pep me dijo: 'Quiero que seas la pareja de Piqué por muchos años. Confía en mí, me gusta tu salida de balón, tu primer pase…'. Yo estaba en shock".

"Dos días antes del partido, el presidente me sentó a cenar junto a Lucescu y me dijo: 'Tras la final [de la Supercopa, precisamente contra el Barça], te vas. Pero queremos ganar el título'. Lo que pensé es que no me podía ir con una actuación decepcionante, así que sentí aún más responsabilidad. Ni siquiera me paré a pensar en que me iba al Barça. Perdimos en la prórroga, pero les pusimos las cosas muy difíciles. Me sentí orgulloso del equipo".

"Recogimos la medalla y nos hicieron un pasillo. Y mientras pasaba, algunos me abrazaban y me decían: 'Bienvenido al Barça, Dmytro'. Fue bonito por su parte. Tenía sentimientos encontrados, la verdad. Y todavía sobre el césped, el 'presi' me dijo: 'Mañana vas al hotel del Barça, prepara tus cosas. Todo irá bien, gracias por todo'. Fue la despedida que tenía que ser".

Su relación con Ibra

"Con Zlatan vivíamos en el Hotel Princesa Sofía y cenábamos juntos a veces. Yo no conducía y él me llevaba en su coche a los entrenamientos".

"Con 'Ibra' te podría contar más de 100. Mentalmente es muy fuerte, y en su cabeza tiene claro que es el mejor. Un día, antes de empezar el entrenamiento, estábamos peloteando sobre el césped y de repente, mientras hacía toques con el balón, dice: 'Esta gente aún no han entendido que tengo la misma calidad que Messi y Cristiano Ronaldo juntos'. Zlatan es fantástico, no estaría aún en la élite si no tuviera esa mentalidad ganadora. Es un clase mundial".