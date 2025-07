Christensen lanza un mensaje para quedarse en el Barça

Fue un día de reivindicaciones enm Corea del Sur y Andreas Christensen no perdió su oportunidad. El central danés, que jugó la segunda parte en el eje de la zaga junto a Gerard Martín, se mostró muy solvente durante sus 45 minutos y marcó un golazo desde más de veinte metros. Un trallazo que vuelve a mostrar su gran calidad y sus ganas de continuar un año más en el Barça.

Christensen ha sido señalado como transferible ante el overbooking de centrales. Es el único jugador de la defensa al que le queda solo un año de contrato y no se le ha ofrecido la renovación marcándole de forma directa. Pese a todo, el danés ha dejado claro internamente y públicamente que no piensa moverse de Barcelona, por lo que si no amplia contrato, saldrá con la carta de libertad el próximo verano del 2026.

Tanto el jugador como su entorno no están escuchando el interés de varios equipos europeos y de Arabia Saudí y en el Barça tienen claro que está muy cerrado en banda. Tiene claras las intenciones del club, pero no va a ceder a presiones tal y como hizo en su último año con el Chelsea, en el que también acabó saliendo a coste cero.

El central sabe de primera mano que no partirá de titular, pero está convencido de que acabará teniendo minutos en el equipo. Flick aprecia su calidad ya que es el central que saca mejor la pelota desde atrás.