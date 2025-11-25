Christensen vuelve a Stamford Bridge con más dudas que certezas

El sorteo de la Fase liga de la Champions League deparó que el FC Barcelona se enfrentase al Chelsea en la 5ª jornada de la máxima competición europea. Un enfrentamiento que provocará el regreso de Andreas Christensen a la que fue su casa durante cinco temporadas, antes de firmar como agente libre por el club catalán en verano de 2022, junto a Lewandowski, Koundé y Raphinha; entre otros.

Formado en el Skjold Birkerød y en el Bröndby de su país natal, dio el salto al conjunto londinense en 2012 con tan solo 16 años. Estuvo tres temporadas en las categorías inferiores de los 'blues' hasta que, en un movimiento habitual en las oficians del Chelsea, firmó un contrato en calidad de cedido con el Borussia Mönchengladbach de dos cursos entre 2015 y 2017.

Eso sí, antes de dar el salto a Alemania, José Mourinho le premió haciéndole debutar con el primer equipo en la última jornada de la competición doméstica contra el Sunderland. El técnico portugués le hizo entrar al césped de Stamford Bridge sustituyéndole por Obi Mikel. Recordemos que el Chelsea ya se había proclamado matemáticamente campeón de la Premier League varias jornadas antes.

Erasmus en Alemania

Se marchó a Mönchengladbach con billete de ida y de vuelta. Ahí, sin los focos del Chelsea y con continuidad, ganó la confianza necesaria para volver y competir por estar en el once. En territorio germano maduró y se hizo un nombre en el panorama futbolístico como uno de los centrales más prometedores del Viejo Continente: aseado, inteligente y potente en el juego aéreo.

Fue inamovible en el eje de la defensa, tanto bajo las órdenes de Lucian Favre como de André Schubert. 82 partidos con el Mönchengladbach en dos temporadas: Bundesliga, Champions League, Europa League y Copa de Alemania. En esta etapa fueron hasta siete las dianas que celebró, la gran mayoría, cabezazos.

Consolidado en Inglaterra

En su primera temporada con el primer equipo del Chelsea, fue indiscutible para Antonio Conte, aunque en la siguiente quedó apartado en la Premier League para Maurizio Sarri. Frank Lampard le recuperó en su etapa al frente del banquillo 'blue' y con Thomas Tuchel volvió a ser importante. De hecho, jugó casi una hora frente al Manchester City en la final de la Champions League de 2021 tras la lesión de Thiago Silva en una de las mejores actuaciones que se le recuerda.

Todo este recorrido de profesionalismo, en el que se añadió que su contrato con el Chelsea expiraba el 30 de junio de 2022, hizo que el Barça se fijase en él. Los londinenses trataron de prolongar su vinculación, pero cuando los blaugranas llaman a la puerta, es muy difícil decir que no.

El salto a Barcelona

Sus dos primeras temporadas defendiendo el escudo del club catalán fueron más que notables, tanto en el eje de la defensa como en el mediocentro. Eso sí, sin ninguna duda, la etapa del danés en Can Barça ha estado claramente marcada por las lesiones. De hecho, existe un dato que es revelador: desde que llegó al Barça, Andreas ha participado en un total de 90 partidos y se ha perdido 63 por lesión en tan solo cuatro temporadas.

Su contrato finaliza el 30 de junio y todos los caminos parecen indicar que nuestro protagonista separará sus caminos con el FC Barcelona y podrá fichar como agente libre a coste cero por el club que más le convenga. Este curso, a pesar de la salida de Iñigo Martínez que pilló a todos por sorpresa, siguen estando por delante Pau Cubarsí y Eric Garcia, además de Ronald Araujo; por lo que el danés queda como cuatro central de la plantilla cuando está disponible.