Christensen, de vuelta: la enfermería del Barça empieza a ver la luz

Poco a poco, Hansi Flick sigue recuperando efectivos. Después de un inicio de temporada muy condicionado por la plaga de bajas de futbolistas importantes, el FC Barcelona está recibiendo buenas noticias en los últimos días. El último en recibir el alta médica y abandonar la enfermería blaugrana ha sido Andreas Christensen. El danés, recuperado al 100% de sus problemas físico, ha entrado en la convocatoria para visitar al Celta en el partido previo al último parón de selecciones del año.

Caso algo peculiar el del Andreas. El zaguero se ha perdido los últimos tres partidos del Barça por una lesión que el club catalán no notificó. Se perdió el partido de la Champions League por una "indisposición gastrointestinal" pero se ausentó sin motivo oficial en el clásico del Bernabéu y en los dos encuentros posteriores, frente al Elche y el Brujas. 'RAC1' fue el primer medio de comunicación en informar que la baja de Christensen fue por una lesión en el sóleo de la pierna derecha.

"El jugador Andreas Christensen ha recibido el alta médica y está a disposición de Hansi Flick para el partido de hoy contra el Celta", se ha limitado a notificar este domingo el Barça. Buenas noticias para el técnico alemán en la previa de la exigente visita a Balaídos.

Joan Garcia y Raphinha, después del parón

Ahora mismo, en la enfermería del Barça ya 'solo' hay cinco futbolistas. Y, si no hay ningún contratiempo en el parón, esta lista se verá reducida después de los compromisos de selecciones. Flick ya avanzó que espera poder contar con Joan Garcia cuando regrese la competición de clubes. Y Raphinha, en principio, debería seguir los mismos pasos, aunque en su caso las pequeñas recaídas que ha sufrido invitan a la máxima prudencia. No se correrá ningún tipo de riesgo con el extremo.

A Pedri, desafortunadamente, aún le queda algo más de tiempo para volver a enfundarse la elástica blaugrana. La previsión es que el canario esté listo a principios de diciembre. Ahora mismo, parece muy complicado que el tinerfeño llegue al partido contra el Chelsea en Stamford Bridge del próximo 25 de noviembre, aunque es demasiado pronto para descartarlo.

Sin prisa con Ter Stegen y Gavi

Los dos últimos jugadores que se encuentran en el dique seco son Marc-André ter Stegen y Gavi. Al portero alemán ya se le ha visto ejercitándose sobre el césped y durante el mes de diciembre podría recibir el alta médica. A Gavi, por su parte, se le espera alrededor del mes de febrero de 2026.