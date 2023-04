Christensen no se vende; Kessie, sí

El central danés continuará en el Barça, mientras el centrocampista marfileño está en venta Xavi considera que gracias a Christensen el equipo ha dado un salto de calidad en defensa

El Barça se reforzó el pasado verano con, entre otros jugadores, Andreas Christensen y Franck Kessie, dos futbolistas que llegaron con la carta de libertad y no le costaron ni un euro al club. El próximo verano, la dirección deportiva tiene la intención de volver a reforzar la plantilla para darle a Xavi un grupo todavía más competitivo, que no aspire solo a ganar la Liga, como ha pasado este curso, sino que pueda luchar por conseguir éxitos en Europa.

Para poder lograr los refuerzos deseados, entre ellos el retorno de Leo Messi, el club debe conseguir 200 millones de euros que deben llegar, la mayoría, por venta de jugadores y reducción de gastos y sueldos. Y aquí volvemos al inicio, a los nombres de Christensen y Kessie, pues son dos futbolistas que darían una rentabilidad importante, pues debido a que llegaron gratis, todo lo que se pueda ingresar por ellos en concepto de traspaso representaría un beneficio para el club.

De estos dos nombres han hablado los miembros de la dirección deportiva con los del cuerpo técnico. Y Xavi ha sido muy claro. El de Terrassa quiere quedarse con Christensen, a pesar de que el Barça ya tiene atado a otro central para la próxima temporada, el todavía jugador del Athletic, Iñigo Martínez. Sin embargo, sí hay luz verde para la salida de Kessie, un jugador que tiene buen cartel en Italia y que también puede recibir propuestas procedentes de la Premier League.

Christensen

Xavi no quiere perder, y no perderá, a Christensen porque considera que, con el danés, el Barça ha dado un salto cualitativo en defensa. El exjugador del Chelsea, cuando no ha estado lesionado, ha tenido un gran rendimiento a lo largo de la temporada. Con buena colocación, con jerarquía y con buena salida de balón, ha sido un buen complemento de Ronald Araujo. Además, ha permitido que Koundé haya cubierto durante muchos partidos la debilitada posición de lateral derecho. Xavi lo tiene claro. Si el objetivo es tener un grupo todavía más competitivo, no puede perder el Barça a jugadores como Christensen, diferenciales en su posición.

Christensen vuelve a los entrenamientos antes del partido ante el Rayo | VALENTÍ ENRICH

Kessie

Otra cosa bien distinta es poder hacer negocio con Kessie. El rendimiento del marfileño no ha sido malo, pero no ha logrado desbancar a los titulares e incluso no ha conseguido ser titular cuando jugadores como Pedri o De Jong han estado lesionados. Xavi sí que cree que tiene bien cubierta la posición de interior con los jugadores que ya tiene y a los que aspira a sumar a Gündogan. Por tanto, Kessie está en el mercado para lograr una buena cantidad que pueda facilitar la llegada de otros jugadores. Se espera hacer caja con él. Y con un par de futbolistas más.