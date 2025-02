Christensen sigue esperando

Habrá que seguir esperando. Andreas Christensen se ha ejercitado con total normalidad con el resto del grupo en el último entrenamiento con el FC Barcelona antes de poner rumbo a Las Palmas para disputar la 25ª jornada de LaLiga este sábado (21:00 horas). No obstante, no ha recibido el alta médica y Hansi Flick no ha incluido al futbolista danés en la lista de convocados, por lo que su regreso a los terrenos de juego, todavía, deberá esperar.

Al igual que hizo ayer jueves, completó toda la sesión con el resto de la plantilla blaugrana. No obstante, tal y como avanzamos en SPORT, no estaba previsto que fuera convocado para ir con la expedición blaugrana al partido contra el conjunto canario.

Su regreso a una lista de convocados, por lo tanto, podría producirse para la ida de las semifinales de la Copa del próximo martes 25 contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano (21:30 horas) o para el duelo liguero que acogerá Montjuïc el sábado 1 de marzo entre Barça y Real Sociedad (18:30 horas).

Christensen tan solo pudo participar en el primer encuentro de esta temporada. Vistió la camiseta blaugrana en el estreno liguera en Mestalla contra el Valencia, jugando los últimos 26 minutos de aquel encuentro. Una tendinopatía en el Aquiles izquierdo le obligó a frenar durante cinco meses. De hecho, fue sometido a una pequeña intervención quirúrgica para mitigar el dolor.

Una vez ya pudo recibir el alta médica a mediados de enero, entró en tres convocatorias bajo las órdenes de Hansi Flick: Getafe, Benfica y Valencia. Posteriormente, un nuevo contratiempo apareció en forma de lesión en el sóleo de la pierna derecha durante un entrenamiento. Un mes después, parece que el danés ya está cerca de ver la luz al final del túnel de forma definitiva.