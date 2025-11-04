Christensen se retira del entrenamiento antes de tiempo

El FC Barcelona ha realizado esta mañana en el Camp Tito Vilanova de la Ciutat Esportiva Joan Gamper el último entrenamiento antes de viajar a Bélgica para medirse al Brujas en la 4ª jornada de la Fase liga de la Champions League. A diferencia de en anteriores ocasiones, Hansi Flick decidió cambiar la rutina habitual: la sesión se llevó a cabo en la capital catalana por la mañana, en vez de en el estadio rival y por la tarde.

Como viene siendo habitual en los partidos de Champions, Hansi Flick inició el entrenamiento con la clásica sesión de vídeo sobre el rival y los futbolistas saltaron al césped cerca de las 11:30 horas. Antes de que toda la plantilla estuviese a disposición de dar comienzo a la sesión, el técnico alemán mantuvo conversaciones en privado con Szczesny, Lewandowski y Rashford.

Andreas Christensen volvió a ejercitarse con el resto de sus compañeros, pero un cuarto de hora después de arrancar la sesión, se retiró del entrenamiento. El club no emitió ningún comunicado de baja por parte del danés, pero se ha perdido los tres últimos partidos: uno por una indisposición gastrointestinal y otros dos por unas molestias musculares en el gemelo. Se espera, por lo tanto, que tampoco entre este martes en la convocatoria para viajar a Brujas. También participaron en la sesión los canteranos Xavi Espart, Dro y Toni Fernández.

Siguen en la enfermería los mismos futbolistas que ayer tampoco participaron en la sesión con el resto del grupo: Ter Stegen, Joan Garcia, Gavi, Pedri y Raphinha. De todos ellos, quien está más cerca de recibir el alta médica es el guardameta de Sallent, a quien ya se le volvió a ver por el césped de la Ciutat Esportiva realizando ejercicios en solitario. Su regreso a los terrenos de juego, sin embargo, apunta a ser después del parón de selecciones.

Cambio de rutina

Posteriormente, una vez finalizado el entrenamiento el Barça se desplazará hasta el Aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat para poner rumbo a Brujas a las 15:45 horas, donde se hospedarán en el Van der Valk Hotel Brugge, situado a menos de 10 kilómetros del estadio.

Por la tarde, a partir de las 19:00 horas, será el turno de las ruedas de prensa del FC Barcelona: además de Hansi Flick, será Robert Lewandowski quienes atiendan a los medios de comunicación acreditados en el Estadio Jan Breydel. El regreso a la capital catalana se producirá en la madrugada del miércoles al jueves, directamente, una vez finalizado el encuentro en un vuelo chárter.