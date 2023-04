Christensen regresó con su primer gol y una nueva clase magistral

El danés fue titular contra el Betis y celebró su vuelta a los terrenos de juego con el tanto que abrió el marcador El central completó una exhibición defensiva y demostró su importancia en la columna vertebral del Barça

No dudó Xavi Hernández a la hora de confeccionar el once inicial: Andreas Christensen volvía a estar a su disposición después de más de un mes de baja y el técnico blaugrana le concedió la titularidad sin titubear. No hubo dosificación ni regreso progresivo. El futbolista danés es vital en la columna vertebral del FC Barcelona y lo demostró con una actuación muy solvente a nivel defensivo y con su primer gol con la camiseta azulgrana. El central ‘silencioso’ reapareció con una nueva clase magistral.

Fue una puesta en escena prácticamente perfecta mucho más allá del tanto que marcó en el cuarto de hora de juego, que adelantó al Barça en el marcador y allanó el camino hacia un triunfo muy importante en la contienda por el título de Liga. Remató a la perfección un regalo en forma de centro de Raphinha para empezar la noche y, a partir de ahí, se centró en cumplir a la perfección sus funciones: lideró la retaguardia junto con Ronald Araujo y dio la razón a Xavi, que en la rueda de prensa previa al encuentro ante el Real Betis destacó su capacidad de anticiparse a cualquier cosa negativa para su equipo que pueda suceder.

Decisivo en las dos áreas

Andreas acabó la primera mitad con unos números defensivos espectaculares. No tuvo que librar ningún duelo ni cometer ninguna falta y solo realizó un despeje debido a la superioridad culé, pero fue muy pulcro con el esférico: 35 de los 36 pases que efectuó llegaron a buen puerto. Clave en la salida de balón y especialmente inspirado en la anticipación, el zaguero respondió espléndidamente a la confianza del míster barcelonista. Se instaló en campo contrario y no dejó respirar a los atacantes rivales.

El resultado con el que el envite llegó al descanso (3-0) permitió a Xavi gestionar cargas y dar descanso a Christensen en la segunda mitad. Con el compromiso controlado, fue sustituido por Marcos Alonso en el minuto 59, tras unos compases iniciales de reanudación en los que su ‘clinic’ tuvo continuidad. El Spotify Camp Nou premió su entrega y su extraordinario rendimiento con una atronadora ovación. El danés llegó sin hacer ruido y en muy poco tiempo se ha convertido en un efectivo sustancial para el Barça y en un miembro incuestionable de la alineación de gala. Maravilloso fichaje.