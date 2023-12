El danés regresó este viernes a última hora a la Ciudad Condal Andreas debería entrenarse hoy con normalidad en la previa del Barça-Girona

Andreas Christensen ya está en Barcelona de nuevo y este sábado por la mañana estará disponible para entrenarse a las órdenes de Xavi Hernández en la previa del Barça-Girona. El danés, que no se ejercitó junto a sus compañeros ni jueves ni viernes, viajó a Dianamarca el jueves ante su inminente paternidad y regresó a la Ciudad Condal a última hora de este sábado.

Andreas, que tenía que ser padre por segunda vez, tuvo permiso del club para ausentarse de las sesiones de jueves y viernes. Aunque ni él ni su pareja han anunciado el nacimiento del bebé en redes sociales, se sobreentiende, al estar de regreso el azulgrana, que este ya ha sido padre por segunda vez.

Lo normal es que Christensen se ejercite hoy junto a sus compañeros, aunque pueda hacerlo a una intensidad algo más baja teniendo en cuenta el poco descanso que puede llevar encima y el hecho de que se trata de un entrenamiento pre-partido. En cualquier caso, la lógica dice que debe estar al cien por cien para el choque de este domingo ante el Girona.

Con la baja de Íñigo Martínez, el danés apunta a titular de nuevo, aunque también es cierto que si Marcos Alonso, entre algodones, no entrara en la convocatoria, Xavi no tendría ningún central del primer equipo en el banquillo. Por este motivo no hay que descartar la opción de que el egarense se 'guarde' uno de sus tres centrales disponibles y se decante por alinear a Cancelo en el flanco derecho y a Balde en la izquierda.