Christensen: "Quiero volver a mi mejor nivel y completar una temporada sin lesiones"

El FC Barcelona continúa con su 'stage' de pretemporada en Reino Unido. Hansi Flick ha desplazado a una expedición en la que combina a buena parte de la primera plantilla con una amplia representación de La Masia, hasta 17 canteranos, que buscan convencer al técnico alemán durante la preparación. Uno de los nombres propios de estos primeros días está siendo Andreas Christensen, que recientemente renovó su contrato hasta 2028, aunque con una serie de condicionantes, y que ha atendido a los medios para repasar su situación personal y los objetivos del equipo.

El central danés dejó claro que su prioridad pasa por recuperar la continuidad después de una temporada y media marcada por los problemas físicos. "Me encuentro bien. Evidentemente, el cuerpo nota que cada vez entrenamos más y con mayor intensidad, pero para eso estamos aquí, para ponernos en forma. Ahora mismo el objetivo es estar en la mejor condición física posible y, sobre todo, poder completar una temporada sin lesiones", explicó.

Preguntado por si había hablado con Hansi Flick sobre el papel que tendrá este curso, Christensen aseguró que el mensaje es claro. "Creo que todos esperamos lo mismo. Mi objetivo es mantenerme en forma, seguir mejorando y volver a mi mejor nivel".

Pretemporada Barça-Europa, partido de Christensen / MARC GRAUPERA / FC BARCELONA / SPO

La competencia en el eje de la defensa será una de las grandes batallas de la temporada, especialmente después de los rumores que siguen vinculando al Barcelona con nuevos centrales. Sin embargo, el internacional danés evitó entrar en ese debate. "El mercado de fichajes no depende de mí. Me centro en mí mismo. Confío en mis capacidades y sé que mi mejor nivel es muy alto. Cada verano se relaciona al Barcelona con muchos jugadores, pero es lo normal. Nosotros nos centramos en los futbolistas que estamos aquí".

Objetivo: Volver a su mejor forma

En la misma línea, insistió en que su único objetivo es recuperar la versión que le llevó a ser una pieza importante en el equipo. "He pasado una temporada y media muy difícil. Ahora solo pienso en ponerme en la mejor forma posible, estar disponible durante toda la temporada y recuperar mi mejor versión. Eso es lo que he intentado este verano: trabajar muy duro para volver en las mejores condiciones".

Christensen también se mostró muy satisfecho tras ampliar su vínculo con el conjunto blaugrana. "Estoy muy feliz y muy orgulloso. Agradezco mucho que el club me haya dado otra oportunidad. También creo que el club confía en que puedo volver a mi mejor nivel. Es una gran noticia para mí y para mi familia. Este es el lugar perfecto para estar. Tenemos un equipo joven con mucho talento y practicamos un fútbol que me gusta. Es un sitio donde me siento seguro y donde todavía puedo seguir creciendo".

Christensen, durante la pretemporada / "MARC GRAUPERA / FC BARCELONA" / SPO

El danés también valoró la gran presencia de jóvenes durante la gira y elogió el nivel con el que han llegado desde la cantera. "Todos estamos en el mejor club del mundo y todos tenemos mucha calidad. La competencia existe en todas las posiciones y eso nos hace mejores. Los jóvenes han llegado con muchísima intensidad y con muchas ganas de demostrar su nivel. Lo importante es que sepan que pueden acudir a los veteranos si necesitan cualquier cosa. Lo están haciendo muy bien".

"Queremos todos los títulos"

En cuanto a los objetivos del Barcelona para la próxima temporada, Christensen fue ambicioso y señaló directamente a la Champions League. "Queremos ganar todos los títulos posibles. La Champions, por supuesto, es uno de esos objetivos".

El central considera que el equipo tiene argumentos para aspirar a todo. "Tenemos que seguir haciendo lo que estamos haciendo y creer en ello. Hemos demostrado que este es el camino correcto. Solo tenemos que pulir algunos detalles. Debemos confiar en los jugadores que tenemos. Siete u ocho de nuestros futbolistas acaban de proclamarse campeones del mundo. Tenemos plantilla para conseguirlo".

Por último, rechazó cualquier duda sobre la madurez del vestuario pese a la juventud de muchos de sus integrantes. "Creo que tenemos un buen equilibrio. También contamos con jugadores experimentados. Tenemos seis jugadores que han disputado una final del Mundial. Aunque sean jóvenes, ya han vivido la experiencia más grande que existe en el fútbol. Para mí, eso también es experiencia y supone un gran paso adelante para el Barcelona".