Christensen se pronuncia sobre su futuro: "Todo el mundo sabe lo que quiero"

Andreas Christensen quiere continuar en el FC Barcelona y la dirección deportiva liderada por Deco está dispuesta a renovar el contrato del futbolista danés, que expira el próximo 30 de junio. Hay buena sintonía entre las dos partes y todo apunta a que el central continuará en el club blaugrana a pesar del calvario con las lesiones que ha sufrido en las dos últimas temporadas. Hansi Flick está de acuerdo con ello.

Tras finalizar la temporada con el Barça pudiendo reaparecer con media hora de juego ante el Valencia en Mestalla en la última jornada de Liga, Christensen no podrá disputar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá porque su selección no está clasificada, pero sí que podrá jugar con Dinamarca para continuar su puesta a punto. Este miércoles ha sido titular y ha disputado 57 minutos en el amistoso contra la RD Congo y todo apunta a que también jugará el domingo frente a Ucrania.

En la rueda de prensa previa al amistoso, Christensen fue preguntado por su futuro y fue muy claro. "Sí, esto es todo lo que puedo confirmar [Que le gustaría quedarse en el Barça]. No hay mucha cosa nueva. No tengo demasiado por compartir, pero espero poder hacerlo pronto. Todo el mundo sabe qué quiero y dónde tengo la cabeza, así que espero que todo encaje pronto", respondió en declaraciones difundidas por el medio 'BT'.

"Han sido cinco meses largos, pero siento que ahora mismo estoy en un buen momento. Estos partidos internacionales me pueden ayudar a sentirme mejor durante el verano", explicó sobre su estado físico. Andreas también quiso despejar dudas sobre su fragilidad y recordó que "la última lesión fue fruto de un accidente en el que me quedé atrapado en el césped". "Me hubiera encantado haber jugado más minutos, pero no fue algo que pude controlar", añadió.

Entre otras cuestiones, Christensen destacó su buena relación con el seleccionador danés, Brian Riemer, al que "creo que le gusta invertir en ayudarme un poco para afrontar la próxima temporada con mejores sensaciones". El técnico se deshizo en elogios hacia el futbolista del Barça: "Cuando esté bien no solo será uno de nuestros mejores jugadores. Será uno de los mejores futbolistas del mundo".