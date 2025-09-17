Christensen: "Mi plan ha sido siempre quedarme"

Andreas Christensen (29 años) fue el defensa más regular del Barça en LaLiga de Xavi. Una lesión en el sóleo de la pierna derecha condicionó su rendimiento la siguiente temporada hasta que tuvo que parar ya con Flick en el banquillo. Durante ese tiempo, irrumpió Pau Cubarsí y se instaló en el once Iñigo Martínez, pero Christensen ya avisó en los últimos encuentros de la temporada pasada que estaba de vuelta. Unas buenas sensaciones que ha vuelto a transmitir en estos primeros encuentros con el Barça y Dinamarca.

"Me siento muy bien ahora. Intenté hacerlo todo en pretemporada para estar listo en este momento. Había mucha sobrecarga el año pasado e intenté hacer todo de la mejor manera. Los fisios están trabando de maravilla conmigo y el cuerpo técnico nos cuida mucho. Volver al equipo me sentó bien y estoy listo para pelear", empezó diciendo.

El central explicó, asimismo, cómo ha sido el proceso de pasar de ser uno de los candidatos a salir a su apuesta por seguir, a pesar de tener solo unos meses más de contrato. "Lo dejé claro al club en verano. Dije 'no' a la selección por este motivo. El año pasado fue difícil para mí y quería hacerlo todo para asegurar que mi cuerpo estuviera listo para la pretemporada. Quería quedarme aquí y aceptaron mi propuesta. Es cuestión de mi rendimiento, pero he expresado mi amor por el club y siempre he querido quedarme aquí. Mi plan siempre ha sido seguir".

Este jueves se medirá al Newcastle sin tener claro cuál será su papel en el encuentro. A pesar de que a menudo se dice que el jugador que sale en la previa acostumbra a ser titular, el danés se mostró honesto sobre el asunto. "No tengo ni idea", reconoció con una sonrisa. "Tienes que hablar con Hansi, pero estoy listo. Ojalá lo sea pero no tengo ni idea".

Cubarsi y Eric dejaron muy buenas sensaciones ante el Valencia, pero la envergadura de los delanteros del Newcastle podría hacer que Araujo o Christensen entren en el once. El danés es consciente de que habrá muchas rotaciones esta temporada con tantos partidos. "Lo de jugar en el once inicial ha cambiado porque hay muchos partidos. Todo el mundo está jugando bien, así que se trata de jugar bien en cada partido y estar listo cuando te llamen. Hemos cambiado en defensa y es una situación delicada, pero hay que estar listo para cada partido y disfrutarlos".

Enfrente habrá un equipo muy exigente y un estadio especial que aprieta muchísimo. Christensen conoce muy bien el ambiente de su etapa en el Chelsea. "Hansi me ha preguntado lo mismo. Creo que tenemos que ver a un buen Barça si no al mejor. Tenemos que estar muy concentrados en el partido, creo que es uno de los mejores estadios en los que he jugado. Es una parte de juego y las veces que he estado aquí ha sido muy difícil, va a ser una de las cosas difíciles que tenemos que vigilar mañana. Esto ha sido parta de nuestra charla: será complicado mantener la calma con el ambiente que hay. Pero tenemos que hacer nuestro juego e igualar su energía".

"Lamine es un jugador que nunca deja de creer"

Christensen sabe que la Champions esta temporada es algo especial para el Barça. Lo reconoció cuando le preguntaron por cómo vive el vestuario esta edición de la máxima europea."Tenemos una presión distinta a la de la temporada pasada. Dolió cómo nos eliminaron pero a vamos a ver cómo salimos mañana: iremos a por todas".

Para este primer encuentro el conjunto azulgrana no podrá contar con Lamine, una baja significativa a muchos niveles. "Vamos a echar de menos a Lamine porque es uno de los mejores del mundo y es capaz de crear oportunidades para el resto. Además, es un jugador que nunca deja de creer y lo transmite siempre al equipo".