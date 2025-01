Christensen puede ser la llave del mercado del Barça: United y Juve le quieren

El Barça necesita una operación de salida en menos de 10 días para generar límite salarial con el que abordar alguna operación para reforzar el equipo. Ansu Fati estaba en la rampa de salida, pero no desea irse y tampoco generaría mucho margen salarial, por lo que todas las miradas están puestas en la posición de central, dónde hay un claro overbooking. El club tiene ofertas por Eric Garcia, aunque las considera bajas, y Christensen ha comenzado a reicibir propuestas interesantes para volver a tener minutos. La clave del mercado puede estar ahí siempre que todas las partes salgan favorecidas.

La opción Christensen solo va a ser posible si el jugador danés acepta marcharse ahora aunque sea en calidad de cedido. Tiene contrato hasta el 2026 y ha repetido hasta la saciedad que su único deseo es cumplir lo que tiene firmado. Eso sí, su situación en el equipo ha cambiado y tampoco sería descartable ahora que se le abrieran las puertas si llega la oferta justa.

En las últimas horas, Juventus y Manchester United se han interesado por su situación, sobre todo el equipo italiano que va buscando un central de garantías en el mercado. La Juve lo intentó con Araujo pero el uruguayo no quiso ir y acabó renovando y también tiene encima de la mesa a Todibo, que no se ha asentado en el West Ham. La opción Christensen pasaría por una cesión con opción de compra no obligatoria, pero el danés debería estar interesado.

El United, con numerosos problemas defensivos, también ha puesto el ojo en Christensen aunque, hoy por hoy, no es prioridad. Habrá que ver lo que ocurre a final de mercado porque el United tiene difícil las contrataciones si no logra salidas y Christensen podría ser una auténtica oportunidad. El danés, que sale de una lesión de cuatro meses, siempre ha tenido un gran cartel en la Premier.

En el Barça aún no han apretado la tecla para forzar ninguna salida y están satisfechos de la profesionalidad de Christensen, aunque el danés debe tener claro que aquí en estos momentos tendrá poco espacio. Araujo, Cubarsí e Íñigo Martínez, que volverá pronto de su lesión, están por delante de él e, incluso, Eric Garcia, un jugador muy del gusto de Flick. Y en la posición de pivote, con Casadó y Frenkie de Jong alternando, no tendrá minutos. Habrá movimientos entorno a él, pero todo pasa por la voluntad del futbolista.

Lo que sí tiene claro Christensen es que las apuestas del club son claras: se ha renovado a largo plazo a Araujo, Cubarsí también tiene contrato largo y a Íñigo Martínez se le ampliará un año el contrato. El danés termina en el 2026 y, por ahora, no se le ha presentado oferta de renovación.