Christensen llama a la puerta de Flick

Tras dos derrotas consecutivas, la última de ellas especialmente preocupante, Hansi Flick está obligado a realizar cambios. Una de las posiciones que más ha variado en estos primeros encuentros es la del sustituto del añorado Iñigo Martínez. Por esa demarcación han rotado Eric García, Ronald Araújo y, en menor medida, Andreas Christensen. El danés, con problemas físicos durante todo el verano, no empezó la temporada al mismo ritmo que sus compañeros de zaga, pero poco a poco está llamando a la puerta del técnico alemán.

El central de 29 años ha sumado buenas participaciones con el conjunto azulgrana recientemente, en los duelos contra la Real Sociedad y el Getafe. Sin embargo, en los partidos trascendentes todavía no ha salido de inicio, quedando relegado al banquillo por detrás de Eric y Araújo, quien no estuvo acertado en el encuentro ante el Sevilla. Las dudas que dejó el uruguayo hacen que Christensen se asome a la titularidad para el próximo duelo contra el Girona y, quien sabe, si opte también a ser de la partida en El Clásico del 26 de octubre.

En Dinamarca es el líder de la zaga

A diferencia del Barça, Christensen es insustituible en Dinamarca, con quien ha sido titular en los tres partidos de clasificación para el Mundial. En el duelo de anoche frente a Bielorrúsia, el zaguero cuajó uno de sus mejores partidos en los últimos dos años. En defensa estuvo impecable, ya que no fue superado en ninguna ocasión, realizó dos intercepciones y seis entradas con éxito. Además, sumó una asistencia después de una jugada de campanillas y un inmaculado 96% de acierto en el pase.

Los constantes problemas físicos han evitado que Christensen juegue con regularidad desde que Flick es técnico azulgrana. A las órdenes del alemán, el central culé solo ha disputado 14 encuentros, únicamente cinco como titular. El danés, que finaliza contrato este año y quiere renovar, fue un puntal clave en los esquemas de Xavi, después de aterrizar en Barcelona en la temporada 2022-23. Con el técnico de Terrassa, quien pidió su incorporación, se convirtió en uno de los mejores centrales de LaLiga, sumando más de 2330 minutos en su primer año y 2790 en el segundo.

Con el danés plenamente recuperado y rindiendo a un gran nivel con su selección, sumado a las dudas defensivas que dejó el Barça en el Ramón Sánchez-Pizjuán, Christensen llama a la puerta de la titularidad para acompañar al indiscutible Cubarsí en la zaga.