FC BARCELONA
Christensen se la juega contra el reloj: muy dudoso su regreso para el clásico Barça-Madrid
El central danés lleva desde el 29 de abril con el grupo y apura sus opciones de tener minutos esta temporada, mientras está en juego su futuro con el FC Barcelona
Andreas Christensen volvió a trabajar con el grupo al mismo tiempo que Raphinha y Marc Bernal. Fue el pasado 29 de abril y tanto el brasileño como el de Berga viajaron a Pamplona. El centrocampista, incluso, tuvo unos minutos en la victoria por 1-2 en el feudo de Osasuna. Pero la lesión sufrida por el danés en la rodilla izquierda el pasado mes de diciembre, unido a su historial, obligan a ir con mayor precaución. El propio Hansi Flick, hace unos días, admitió que no estaba seguro si el central iba a poder tener minutos antes de la conclusión del campeonato. Tampoco está claro, de hecho es muy dudoso, que pueda recibir ya el alta médica en la víspera del clásico Barça-Madrid de este domingo en el Spotify Camp Nou. Y todo ello mientras se debate sobre su futuro.
Christensen, de 30 años de edad, cuenta con una oferta del club para ampliar su contrato para las dos próximas temporadas, pero está claro que participación en el 'rush' final (y más si el Barça conquista LaLiga ya este domingo) podría darle la oportunidad de demostrar mejor sus cualidades, o incluso, de ponerse en el escaparate, pues la propuesta azulgrana es a la baja y no acaba de convencer al futbolista.
Además, hay que tener en cuenta que la selección de Dinamarca se ha quedado sin poder disputar el Mundial tras caer en la repesca y Christensen es una de sus piezas más destacadas. Así que lo que más le conviene será tener oportunidades antes de que acabe la temporada.
Alavés, Betis y Valencia, en el punto de mira
Pero no será fácil. Viene de una larga lesión y en todo caso, sus minutos serían progresivos y muy medidos. De cara al clásico, reciba o no el alta médica y aunque entre en la convocatoria, es muy poco probable que pueda reaparecer sobre el terreno de juego.
Así que le quedarían solo tres partidos: la visita al Alavés que ya es el próximo miércoles (21.30 horas) y los partidos frente al Real Betis en el Spotify Camp Nou y en Mestalla frente al Valencia para terminar la temporada.
Andreas Christensen no juega un partido oficial con el FC Barcelona desde el 16 de diciembre de 2025, en la Copa del Rey en Gualadajara. Su balance esta temporada es muy escaso a causa de la lesión: 513 minutos repartidos en 17 partidos.
Es la cuarta temporada como azulgrana del defensa de Lillerod, tras llegar procedente del Chelsea con la carta de libertad. Se ha quedado por ahora a tres partidos de su centenario en el Barça, pues suma 97, en los que ha marcado 5 goles. Pese a todos los contratiempos en forma de lesiones, el club confía en sus cualidades, así como Hansi Flick. Son semanas decisivas para su futuro.
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