Christensen explica su surrealista ausencia contra el Celta

Una de las sorpresas del último entrenamiento antes de que el FC Barcelona se desplazara a Vigo para enfrentarse al Celta la protagonizó Andreas Christensen. El futbolista danés saltó al césped del Camp Tito Vilanova de la Ciutat Esportiva Joan Gamper con el resto de sus compañeros, pero a los pocos minutos, se marchó de este sin explicación o motivo aparente. El danés no formó parte de la lista de convocados facilitada por el club blaugrana y las sospechas sobre una nueva lesión empezaron a aflorar.

Al enterarse, el seleccionador nacional Brian Riemer se puso en contacto con él por mensaje de texto. "No sé. No pasó nada. Hoy estoy entrenando en otro campo", le respondió el blaugrana. Así pues, el defensa fue convocado con su selección para este parón internacional, en el que tienen agendado un encuentro frente a Bielorrusia y Escocia, clasificatorios para el Mundial 2026.

En una entrevista concedida a la televisión local 'TV 2 Sport' aseguró no estar lesionado y que se había tratado de "un malentendido que se sacó un poco de contexto". "Estaba listo para jugar en la banda ahí fuera, pero debería haber estado con los preparadores físicos entrenando muy duro para estar listo para el partido contra el Celta. No me lo habían comunicado, así que estaba allí, listo para jugar y con la prensa estaba presente. Puede parecer extraño, pero fue un malentendido", añadió.

Alejado de los focos

Christensen siempre ha sido un futbolista a quien no le ha gustado ser el centro de atención. Con un perfil bajo y humilde, siempre ha intentado pasar desapercibido, sin grandes ostentaciones. Sin embargo, el curso pasado protagonizó alguna entrevista y fue objeto de varias preguntas en las ruedas de prensa de Hansi Flick en motivo de su historial de lesiones que, prácticamente, le obligaron a tener un año en blanco.

"Antes de la temporada pasada casi no había preguntas sobre mi estado físico. Pero desde entonces han sido muchas. Ahora he vuelto un poco a la competición, sin lesionarme. De hecho, salvo por las enfermedades, he estado en forma toda la temporada. Así que es molesto, pero tengo que aceptarlo. Con la cabeza bien alta y a jugar, como lo he hecho siempre", explicó en la citada entrevista.

Además de mantenerse fuera de los focos, también comentó que se mantiene al margen de las noticias. "Creo que es más duro si, como jugador, estás muy pendiente de todo. Pero, como no estoy en las redes sociales y muy rara vez leo noticias en Dinamarca – casi solo veo Go’ Morgen Danmark o TV 2 News en la televisión –, por suerte no lo veo. Así que para mí no es tan difícil, pero puedo imaginarme que, mentalmente, debe ser increíblemente intenso y totalmente agotador. Pero, por suerte, soy bastante bueno manteniéndome al margen de todo eso."