Christensen espera al Barça: quiere renovar

Andreas Christensen es de los pocos jugadores del Barça que acaban contrato en junio y ni ha renovado, ni tiene oferta para ampliar su vinculación más allá de esta temporada. El defensa danés, que nunca ha querido escuchar ofertas, termina su ciclo de cuatro temporadas en el club blaugrana y ya ha expresado su claro deseo de seguir...siempre que el Barça esté de acuerdo. Por ahora, tendrá que esperar.

Christensen llegó procedente del Chelsea con la carta de libertad y percibiendo un salario alto. Con Xavi Hernández llegó a tener mucho protagonismo aunque las lesiones han lastrado su rendimiento. El curso pasado prácticamente se lo pasó en blanco y el club le abrió la puerta en verano aunque el central no recogió el guante.

Deportivamente, es un jugador que interesa. De hecho, Hansi Flick y su cuerpo técnico le consideran un futbolista de nivel Barça y están más que satisfechos con su profesionalismo. Confían totalmente en el danés y le están dando minutos, aunque eso no quiere decir que vaya a tener continuidad en el futuro.

Para el Barça, Christensen es una opción válida aunque no tomarán una decisión hasta finales de temporada. Primero desean ver el rendimiento deportivo del central y comprobar la fiabilidad de su estado físico. Y a partir de ahí, el club podría contemplar una oferta a la baja dentro del nuevo marco salarial de la entidad blaugrana.

Tanto Deco como Flick tienen claro que Christensen es un futbolista fiable y cotizado. Ofertas no le van a faltar, pero el danés desea seguir y estaría dispuesto a realizar un esfuerzo. Es un caso similar al de Lewandowski, quien el club también ha retrasado cualquier respuesta hasta final de curso. Todo dependerá de rendimiento y de los resultados del equipo.

De hecho, el Barça está ratsreando centrales en el mercado por si debe actuar a partir del verano. El objetivo es seguir con detenimiento a jugadores con proyección y que tengan un perfil zurdo en la salida del balón. Hay nombres encima de la mesa como el defensa del Sporting, Gonçalo Inácio o el central del Dortmund, Schlotterbeck. los dos con buena edad y con contratos que expiran en el 2027 por lo que pueden ser operaciones interesantes.