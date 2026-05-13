Christensen: un escaparate de lujo para resolver su futuro

Fin al calvario. Andreas Christensen ha recibido el alta médica, ha entrado en la convocatoria del FC Barcelona para visitar al Deportivo Alavés y podrá sentirse futbolista antes de que finalice la presente temporada. El central danés estará a disposición de Hansi Flick en las tres últimas jornadas de la Liga y, salvo sorpresa, podrá volver a vestirse de corto casi cinco meses después.

Christensen, que llegó libre al Spotify Camp Nou en 2022 y fue una pieza importante en el proyecto de Xavi Hernández (5.124 minutos en dos temporadas), lleva sufriendo un auténtico calvario físico desde la llegada de Flick al banquillo blaugrana. La pasada campaña se perdió 50 encuentros por problemas físicos, primero en el tendón de Aquiles y después en el sóleo, y esta tuvo un papel secundario (515 minutos en 17 apariciones) hasta la lesión de la que acaba de recuperarse.

El contratiempo, de hecho, llegó pocos días después de que el central marcara un gol en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey frente al CD Guadalajara (0-2).

Sin Mundial

Las últimas jornadas de Liga darán a Andreas la oportunidad de reencontrarse con el fútbol competitivo, aunque el Barça ya tiene los deberes hechos y el objetivo del Mundial no entra en sus planes, pues Dinamarca, junto con Italia, será una de las grandes ausencias de la cita mundialista tras caer eliminada en la tanda de penaltis de la final de la repesca ante la República Checa.

El danés tendrá, pues, un verano tranquilo para descansar, recuperar sensaciones... y definir qué será de su carrera. La gran incógnita es su futuro contractual. El vínculo con el Barça termina el 30 de junio y la dirección deportiva de Deco lo contempla como un buen recurso del banquillo para Flick, aunque con una rebaja salarial considerable respecto a lo que cobra actualmente (cercana al 50%) y un contrato de no más de dos años. Así se le

Las próximas semanas serán relevantes para despejar la situación. Por un lado, el terreno de juego: con la Liga sentenciada, Christensen tendrá un buen escaparate para demostrar que, con 30 años y tras el calvario de las lesiones, sigue siendo un defensa de garantías. Por el otro, los despachos: la primera oferta de renovación no convenció al central, aunque su voluntad de continuar en Barcelona es firme y confía en que las negociaciones acaben llegando a buen puerto.

El rompecabezas en el eje de la defensa

Cabe recordar, tal como hemos ido informando en SPORT, que una de las posiciones que la secretaría técnica del Barça quiere reforzar este verano es la del central. Cubarsí, Eric Garcia y Gerard Martín han rendido muy bien en esta demarcación, pero últimamente Araujo ha jugado mucho más en el lateral que en el eje de la zaga y el propio Christensen se ha perdido la mayor parte del curso por lesión.

Si Deco encuentra al central zurdo que busca en el mercado, con Alessandro Bastoni como gran favorito, habrá cierto 'overbooking' en el eje de la zaga, por lo que se deberá producir alguna salida.