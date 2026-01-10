Christensen da la última luz verde al fichaje de Cancelo

El regreso de Joao Cancelo al FC Barcelona ya tiene la última luz verde que faltaba y que implicaba a otro futbolista azulgrana, el central Andreas Christensen. El FC Barcelona estaba pendiente de recibir el OK de la comisión médica de LaLiga para considerar la lesión del danés de larga duración, es decir, de contar su recuperación con un tiempo inferior a los 5 meses. La respuesta del organismo de la patronal ha llegado este mismo sábado, según confirmaron a SPORT fuentes del club, por lo que el Barça ya cuenta con el fair-play necesario para inscribir al lateral portugués en este mercado invernal.

El retorno de Joao Cancelo al FC Barcelona está al caer / SPORT

Como ya ocurrió en verano cuando el fichaje de Joan Garcia por la lesión en ese momento de Ter Stegen, el Barça necesitaba generar espacio salarial. La normativa de LaLiga permite utilizar hasta el 80% del salario del jugador que causa baja por lesión, en este caso, hasta el final de la presente temporada, pues se prorratean los meses. El club azulgrana, teniendo en cuenta los ingresos de Christensen (unos 12 millones de euros brutos al año) disponía de margen suficiente, pues Joao Cancelo se ha bajado sensiblemente el sueldo que percibía en el Al-Hilal saudí. Una operación, por lo tanto, viable desde un primer momento dado el enorme interés del defensa portugués en volver a vestir la camiseta azulgrana y por la colaboración de Christensen a la hora de autorizar su tiempo médico de baja.

Cancelo, llegada inminente

El Barça ya dispone del último 'papel' que necesitaba y la operación de cesión de Joao Cancelo será oficial en las próximas horas. El futbolista se encuentra en Lisboa a la espera de acontecimientos y ya lo tiene todo a punto para viajar a Barcelona y convertirse en el primer refuerzo (y puede que único) refuerzo en el mercado invernal para un Hansi Flick que también dio el rápido OK a contar con el portugués.

Por su parte, Andreas Christensen se recupera en Barcelona de la rotura parcial del ligamento cruzado de la rodilla izquierda y no ha podido viajar a Arabia Saudí para asistir a la final de la Supercopa de España de este domingo contra el Real Madrid. A pesar de la lesión, el club azulgrana mantendrá la intención de renovar al central danés por una temporada más, como el propio Joan Laporta anticipó.