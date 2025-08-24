Christensen, baja en el entrenamiento tras la remontada contra el Levante

El FC Barcelona no ha empezado la temporada oficial con su versión más brillante, pero sí que ha dejado claro, con la contundente primera mitad ante el Mallorca y la remontada frente al Levante, que sigue con hambre de títulos. El equipo de Hansi Flick ha ganado los dos primeros partidos de Liga y el fin de semana que viene, en el siempre exigente estadio de Vallecas, intentará alcanzar el primer parón de selecciones del curso con pleno de triunfos en la competición doméstica.

El cuadro blaugrana ya tendrá tiempo para preparar el compromiso contra el Rayo, previsto para el domingo 31 a las 21.30 horas. En la ‘resaca’ del duelo ante el Levante simplemente ha realizado una sesión de recuperación suave en la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Según ha podido saber SPORT, en el entrenamiento no han podido participar todos los futbolistas que viajaron a Valencia: Andreas Christensen no ha saltado al terreno de juego después de disputar sus primeros minutos oficiales de la temporada.

El central danés no se ha ejercitado este domingo junto con sus compañeros por malestar general leve. El cuerpo técnico le ha concedido descanso para que se recupere bien aprovechando que la plantilla no volverá al trabajo hasta el próximo miércoles. La sesión de este domingo era de poca intensidad después del esfuerzo en el Ciutat de València, con una segunda mitad de carácter competitivo y lucha hasta el final, y Flick ha decidido que lo mejor para el zaguero, a pesar de que no sufre lesión, era quedarse en casa.

Christensen disputó el último cuarto de hora del partido contra el Levante y estuvo a un buen nivel. Intervino 23 veces, ganó los tres duelos que libró con rivales, estuvo acertado en los pases (19/21 en los envíos cortos y 1/1 en los desplazamientos en largo) y realizó un despeje. Sustituyó a Ronald Araujo y se ubicó en el costado derecho del eje defensivo. Tras jugar muy poco por culpa de las lesiones la pasada campaña, el danés afronta su cuarto año como culé con ganas de ser importante en el proyecto de Flick.

Sin novedades con Oriol Romeu

Tampoco participó en el entrenamiento de este domingo, como viene siendo habitual en los últimos días, Oriol Romeu. El central de Ulldecona, que no entra en los planes del Barça a pesar de tener contrato hasta el final de la temporada, está en negociaciones con el club para rescindir el vínculo que los une. Ambas partes están cerca de llegar a un acuerdo que facilitará alguna de las inscripciones que la entidad debe efectuar durante la semana que viene.

Gerard Martín, Wojciech Szczesny y Roony Bardghji, que sí que se encuentran en dinámica de primer equipo blaugrana, siguen sin ser registrados en LaLiga. En los próximos las salidas de jugadores como Iñaki Peña, Héctor Fort o el propio Oriol Romeu deberían ayudar al club a resolver los problemas con las inscripciones.