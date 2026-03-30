Christensen, anfitrión de Vingegaard: conexión danesa en el Spotify Camp Nou

Jonas Vingegaard, una de las grandes estrellas del ciclismo mundial, visitó este lunes las instalaciones del FC Barcelona, con su compatriota Andreas Christensen como gran anfitrión, apenas unas horas después de haberse proclamado ganador de la Volta a Catalunya.

El corredor del Team Visma | Lease a Bike recorrió diferentes zonas del recinto acompañado en parte de la visita por Christensen, futbolista del primer equipo azulgrana y compatriota suyo. Ambos protagonizaron además una imagen destacada de la jornada con un intercambio entre un maillot y una camiseta del FC Barcelona, en un gesto que reflejó la conexión entre dos figuras danesas de primer nivel y la buena sintonía entre el club y uno de los nombres propios del pelotón internacional.

La visita permitió a Vingegaard comprobar de cerca el estado actual del futuro Camp Nou, uno de los grandes proyectos del Barça a medio y largo plazo. El danés pudo conocer cómo avanzan los trabajos de remodelación del estadio, llamado a convertirse de nuevo en uno de los grandes iconos del deporte mundial una vez finalicen las obras. La experiencia le permitió adentrarse en una de las transformaciones más ambiciosas del club en los últimos años.

Vingegaard, con Christensen / FCB

Más allá del estadio, la jornada también tuvo un marcado componente familiar y emocional. Vingegaard, acompañado por su familia, completó además un recorrido por el Museo del FC Barcelona, donde pudo repasar la historia, los títulos y algunos de los momentos más importantes de una de las entidades deportivas más reconocidas y admiradas del mundo. El paseo por el museo permitió al ciclista acercarse a la dimensión histórica del club y conocer mejor el peso internacional de la marca Barça.

La visita llega, además, en un momento especialmente dulce para Vingegaard. El ciclista danés acaba de proclamarse campeón de la Volta a Catalunya, reafirmando su gran estado de forma en el arranque de temporada y sumando un nuevo éxito a un palmarés cada vez más brillante.

El líder del Visma continúa consolidado como una de las grandes referencias del ciclismo mundial, con logros de enorme peso como la Vuelta a España 2025 y, sobre todo, sus victorias en el Tour de Francia de 2022 y 2023.

Esos triunfos le han situado definitivamente en la élite del deporte y le han convertido en uno de los grandes rivales de Tadej Pogacar en la lucha por el dominio del ciclismo internacional. Su presencia en Barcelona, por tanto, no pasó desapercibida, tanto por su dimensión deportiva como por el vínculo que la ciudad mantiene con el ciclismo de máximo nivel.

De vuelta a Barcelona

De hecho, Vingegaard espera regresar este mismo verano a la capital catalana, ya que la edición de este año del Tour de Francia arrancará en Barcelona el próximo 7 de julio. La visita al Barça añade así un nuevo guiño a una ciudad que volverá a situarse en el centro del mapa ciclista mundial y que, de una manera u otra, ya forma parte del calendario más inmediato del campeón danés.