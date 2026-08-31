Christensen alcanza los 100 partidos con el Barça

Andreas Christensen ya forma parte del club de los centenarios del FC Barcelona. El central danés disputó ante el Rayo Vallecano su partido número 100 con la camiseta blaugrana, una cifra especialmente significativa teniendo en cuenta el largo historial de lesiones que ha condicionado su trayectoria en el club.

Christensen partió de inicio en el tercer partido de LaLiga, disputando los 90 minutos en la goleada blaugrana, y redondeó así el centenar de encuentros oficiales como futbolista del Barça. El defensa, que llegó en verano de 2022 procedente del Chelsea como agente libre, ha necesitado alcanzar su quinta temporada como blaugrana para alcanzar una cifra que podría haber llegado mucho antes de no ser por los numerosos problemas físicos que ha sufrido.

93 partidos en el dique seco

El dato que mejor explica el camino de Christensen hasta los 100 partidos es contundente: el danés se ha perdido 93 encuentros por lesión desde que fichó por el Barça. Sus problemas físicos le han impedido encadenar temporadas con continuidad y han reducido considerablemente su presencia en el equipo. A pesar de ello, Christensen ha mantenido siempre un buen nivel cuando ha estado disponible. Su seguridad con balón, capacidad para defender lejos del área y experiencia le han convertido en una pieza de confianza para los diferentes entrenadores que han pasado por el banquillo blaugrana.

El Barça decidió mantener su apuesta por Christensen este verano y renovó su contrato, ya expirado, hasta 2028. Hansi Flick también ha respaldado al futbolista, que afronta esta temporada con el objetivo de dejar atrás definitivamente los problemas físicos y recuperar la regularidad. El danés ya fue titular en el estreno liguero ante el Elche y volvió a serlo en el duelo contra el Rayo. Dos titularidades en tres partidos que representan una señal positiva para un jugador que necesita, por encima de todo, continuidad.

Con su aparición ante el conjunto vallecano, Christensen alcanza los 100 partidos oficiales como blaugrana: 72 en LaLiga, 15 en la Champions, seis en la Copa del Rey, dos en la Europa League y cinco en la Supercopa de España. En esos encuentros ha marcado cinco goles y ha repartido tres asistencias, además de ganar 3 Ligas, 1 Copa del Rey y 1 Supercopa de España.