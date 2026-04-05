Chivu, entrenador del Inter de Milán, no cierra la puerta a una salida de Bastoni al Barça: "Cada uno es responsable de las decisiones que toma"

El huracán de información sobre Alessandro Bastoni no deja de generar titulares. Esta vez, de la boca del entrenador en el Inter, Christian Chivu. El técnico rumano, cuestionado directamente por el interés del FC Barcelona por el central italiano, abordó sin rodeos la situación del defensa.

Chivu dejó claro que no entra en los planes del club condicionar el futuro del futbolista, pese al creciente ruido que llega desde fuera. "¿Un consejo para Bastoni? Yo debo darle tranquilidad y confianza, como al resto. No puedo controlar su futuro ni lo que quiera hacer", explicó en rueda de prensa.

El técnico interista insistió en que, a día de hoy, Bastoni está plenamente implicado con el proyecto ‘nerazzurro’. "Sé que es muy feliz en el Inter y de formar parte de este grupo", aseguró, rebajando así el ruido de las informaciones que sitúan al defensa en la órbita azulgrana de cara al próximo verano.

Más allá de los rumores, Chivu puso el foco en el rendimiento y la actitud del jugador. "Siempre ha dado el 100%. Eso es lo que me interesa. Cada uno es responsable de las decisiones que toma, pero mientras esté aquí dará más del 100% por nosotros", afirmó, dejando claro que el compromiso del internacional italiano no está en duda.

No obstante, no descartó un posible cambio de aires de su pupilo este verano: "No puedo condicionar sus decisiones. Estaría feliz si se quedara, pero estas son las incertidumbres del fútbol", señaló.

"Él decidirá, pero en los últimos años ha demostrado que sabe tomar las decisiones correctas", apuntó con un mensaje que no cierra el debate: "Haga lo que haga, el fútbol mundial seguirá disfrutando de un jugador de altísima calidad".

Defensa total a Bastoni

Dejando a un lado el futuro del futbolista, el técnico interista fue contundente para defender a Bastoni de las críticas: "En el fútbol el reconocimiento es escaso. Siempre se señala y se busca algo que no tiene nada que ver con los valores humanos de este grupo y de Alessandro".

Chivu quiso poner en valor la actitud del defensa, muy cuestionado en los últimos días en Italia. "Ha dado la cara, igual que el resto. Han aprendido del pasado y estarán preparados para hacer lo que deben en este tramo final de la temporada", aseguró el técnico, que no escondió su respaldo total al jugador.

Bastoni, expulsado ante Bosnia / NIDAL SALJIC

"En el fútbol lo que cuenta es el respeto de tus compañeros, el trabajo y quién eres como persona", afirmó, antes de añadir que el italiano "lamenta lo ocurrido" con su expulsión ante Bosnia, pero que se siente respaldado tanto en el vestuario del Inter como en el combinado nacional.

"Bastoni se presentó con lo que tenía para representar a su país y cumplir su sueño y el de todos los italianos. A pesar de no estar en condiciones óptimas, quiso estar disponible", finalizó.