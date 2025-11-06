La chispa de Lamine confirma la recuperación: líder en regates y más kilómetros que muchos

Lamine Yamal ha vuelto a su mejor nivel. Y los números así lo demuestran. El de Rocafonda parece haber dejado atrás los problemas de pubis que tanto le han condicionado, o al menos no le están impidiendo que ya ante el Elche mostrara los brotes verdes de su recuperación y que en Brujas se confirmara plenamente a pesar del tropiezo del Barça. Lamine está preparado para liderar la reacción del equipo de Hansi Flick, aunque para ello necesita que sus compañeros le secunde y que el sistema defensivo vuelva a funcionar.

El Barça solo pudo sacar un punto en el campo de Brujas, pero Lamine Yamal y Fermín López dejaron esta gran jugada / Champions

Supera a Doku y a Mbappé

Lamine reclamó el balón en todo momento en el estadio Jan Breydel y elevó sus cifras regateadoras hasta convertirse en el futbolista de toda la Champions League con más driblings, un total de 36 según los datos oficiales de la propia UEFA. Lo más significativo es que los ha sumado en tres partidos (lo que da una media de 12 regates por encuentro), mientras que sus perseguidores en este ranking han jugado un partido más. La pubalgia le impidió viajar a Newcastle en el debut europeo de los azulgranas.

Por detrás de Lamine Yamal está el belga del Manchester City Jeremy Doku, que lleva 32 driblings, cuatro menos que el azulgrana. Con 29 regates encontramos a Gordon (Newcastle) y Hauge (Bodo Glimt) y algo más lejos, con 26 driblings, está el madridista Kylian Mbappé. Números que hablan de la gran habilidad del canterano del Barça para superar a sus rivales y de su influencia en el juego.

Como también lo demuestra que, en Brujas, 3 de los 8 tiros a puerta de su equipo llevaran la firma de Lamine Yamal. Y con una notable eficacia, pues de ellos, dos fueron a las redes: el precioso tanto que marcó tras combinar en Fermín y el que propició el autogol de Christos Tzolis.

El extremo fue el más destacado del Barça en Brujas / Movistar

Corrió 9,8 kilómetros en Brujas

Sin duda, un aspecto estadístico que confirma su recuperación física es el de los kilómetros recorridos. Y en tierras belgas, Lamine Yamal, que completó todo el partido, marcó la cifra de 9,8 kilómetros, entre las mejores del equipo. Por ejemplo, sus otros compañeros de tridente registraron números más bajos en este apartado: Marcus Rashford hizo 9,3 km en 83 minutos y Ferran Torres se quedó en 6,3 km, en este caso muy condicionado porque fue sustituido a los 58 minutos de partido.

Marcus Rashord, en el Brujas-Barça / Dani Barbeito

En todo caso, Lamine se ubicó en la 'parte noble' de los que más corrieron, aunque el Barça, que completó en su globalidad 113,7 kilómetros, se quedó lejos de los que completaron sus rivales del Brujas: 118,2 km.

El de Rocafonda está teniendo ya una importancia superlativa en el juego del equipo que recuerda al de la temporada pasada, cuando surgió el debate de la Laminedependencia que siempre fue negado por Hansi Flick. Es el clavo ardiendo al que se agarra todo el barcelonismo en estos momentos de razonables dudas con el equipo.