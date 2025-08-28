El Chiringuito: El Newcastle ofrecería 100 millones por Fermín

Sin duda, el protagonista de este final del mercado de fichajes en clave blaugrana está siendo Fermín López. El Chelsea ha mostrado un alto interés por hacerse con los servicios del onubense, quien sigue meditando su futuro. La voluntad del futbolista formado en La Masia es realizar su carrera en el Barça, pero los londinenses plantean un contrato con cifras irrechazables.

Ahora, sin embargo, según informa 'El Chiringuito', el Newcastle también se habría sumado a la puja por conseguir el fichaje del centrocampista. La citada información explica que estarían dispuestos a ofrecer 100 millones de euros para cerrar su traspaso y, además, cuadriplicarían el sueldo actual que Fermín tiene en el Barça. Se da la casualidad que este equipo será uno de los ocho rivales que tendrán los blaugranas en la Fase liga de la Champions League, igual que el Chelsea.

'El Chiringuito' añade que ya se han producido los primeros contactos y el Tottenham Hotspur también se suma a la carrera por su fichaje. Así pues, ya han trascendido hasta tres equipos de la Premier League que están interesados en incorporar a Fermín López para reforzar sus plantillas este mismo verano.

Paralelamente, el Barça estudia todos los escenarios posibles, pero no promoverá la marcha del jugador andaluz. Este jueves por la tarde, tras el sorteo de la Fase liga de la Champions League, el vicepresidente primero y del área deportiva, Rafa Yuste, se pronunció al respecto de nuestro protagonista, aunque no se mojó en exceso: "Fermín tiene contrato con el club, estamos contentos con él. Por lo tanto, es jugador del Barça".