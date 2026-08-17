'El Chiringuito': El Barça se mueve por Gyokeres

Semana intensa en las oficinas del Barça. Tras cerrar la anterior con tres operaciones —los fichajes de Rodri y Cancelo, además de la salida de Tommy Marqués—, se espera que el club acelere ahora la incorporación de un '9'. Julián Álvarez sigue siendo el gran objetivo y la llegada de Gil Marín a Madrid podría facilitar un encuentro con el entorno del argentino para tratar de desbloquear la situación.

Flick ha instado al club para que siga apurando las opciones de incorporar al argentino, pero el club tiene que estar preparado para activar una alternativa si no se dan paso adelante con Julián. Hay que recordar que el Barça empieza LaLiga este mismo domingo, aunque el mercado no se cierra hasta final de mes.

Ante las dificultades de fichar al delantero del Atlético desde hace semanas han ido saliendo nombres como alternativas. Lautaro Martínez (Inter) y Luis Suárez (Sporting de Lisboa) fueron los dos nombres que la semana pasada irrumpieron con fuerza.

Y ahora se suma a estos dos el ariete del Arsenal Viktor Gyokeres. Así lo asegura 'El Chringuito'. Concretamente, el periodista José Álvarez, que apunta que el Barça hará movimientos por el ariete del Arsenal en las próximas horas. Según estas mismas informaciones, el delantero se considera una alternativa tras la salida de Ferran y se tanteará su situación.

Gyokeres acabó la temporada 2025-26 con 21 goles en todas las competiciones con el Arsenal. Unos números que no evitaron que su rendimiento provocara dudas. El sueco no logró trasladar el impacto goleador que tuvo en el Sporting de Lisboa al Arsenal y hubo fases en las que no fue titular indiscutible a pesar de haber costado alrededor de 70 millones.

Que Arteta tiene dudas con el sueco lo demuestra que el Arsenal ha mostrado un interés real por incorporar a Julián Álvarez. El conjunto 'gunner' se ha encontrado con la negativa del futbolista, que ya vivió la experiencia del fútbol inglés, y quiere jugar en el Barça. El argentino ya se lo comunicó cara a cara a Simeone y se espera que esta semana haga más movimientos en esta dirección.