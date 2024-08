"Chiesa es un jugador muy interesante, muy competitivo"

José Vicente Sánchez, capitán del Barça en la década de los años ochenta, ha pasado este miércoles por el programa "El 10 del Barça", dirigido por Miguel Ángel Ruiz. El que fuera polivalente jugador del FC Barcelona ha abordado, entre otros temas de mercado, la salida de Ilkai Gündogan y Vitor Roque y la posible llegada de Federico Chiesa, incluso del brasileño Neymar...

Para Tente Sánchez no es el momento de hacer ningún balance porque "quedan unos días para que se cierre el mercado. Vamos a esperar porque siempre hay sorpresas, positivas y negativas. A ver cuál es la confección final de la plantilla. Hay muchas situaciones que se resolverán al final".

Sobre la salida de Gündogan, Sánchez ha comentado que es entendible: "No nos costó nada, tiene una edad y económicamente tenía un sueldo elevado. Ha entendido perfectamente la situación del club. Su pérdida no es tan grave y su marcha puede permitir la inscripción de otros jugadores", ha asegurado.

Ha agregado que "imagino que él, después de una temporada, ha entendido la situación del club y vuelve otra vez al Manchester City. Vuelve a un equipo ganador, con jugadores importantes y, par mi, con el mejor entrenador. Sabe que su ficha aquí era elevada y marchándose, regresa a un equipo de un gran nivel, que es lo que buscaba. Creo que es entendible".

Vitor Roque

Sobre Vitor Roque también ha dicho que lo mejor para el brasileño es buscar una salida porque "al Barça no le interesa tener un jugador que ha costado mucho dinero sin jugar. Si hace una temporada buena allí donde vaya y el club cree que no tiene capacidad ni sitio en el equipo, sacará dinero por él. Y, en caso contrario, lo recuperará porque seguirá teniendo el control. Se trata de tener al jugador en activo, que demuestre, y después a ver qué sucede: o lo vende o lo recupera".

Federico Chiesa

Del italiano Chiesa ha dicho que "no me disgusta. Tiene una edad muy buena, como sus números. Estuvo tiempo lesionado, pero es un jugador interesante, aunque no me da exactamente el perfil de lo que se busca... Con Nico se buscaba un perfil parecido al de Lamine Yamal, que encarara a los rivales, que desbordara... Chiesa es extremo, pero más centrocampista. De todas formas, es un jugador muy interesante, muy competitivo".

Neymar

Y sobre la posibilidad del regreso de Neymar en calidad de cedido, Sánchez ha asegurado que se trataría de "una operación arriesgada". Ha comentado que "para mí ha sido uno de los jugadores más brillantes de los últimos tiempos, especialmente en la época que estuvo en el Barcelona, pero de la manera de la que se marchó... Porque se marchó porque aquí no iba a ser nunca Balón de Oro estando Messi". Ha agregado que "se fue al PSG pensando que allí podría ser Balón de Oro, pero se dio cuenta de que no iba a ser así. Él, sin Leo, no era el mismo que con el argentino, aunque no se puede poner en duda su gran calidad. De todas formas, lo veo muy arriesgado. Además, no sé como está físicamente".