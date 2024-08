Chiesa da el OK para fichar por el Barça

Todos los caminos empiezan a apuntar hacia Federico Chiesa como el fichaje para reforzar el extremo izquierdo del Barça. El club blaugrana ha ido avanzando en la operación, a pesar de manejar algunas alternativas, y ya tendría el OK total del futbolista para fichar. Chiesa ha aparcado todas las ofertas que tenía encima de la mesa para priorizar la oportunidad de jugar con la camiseta blaugrana y ese deseo podría ser clave para que el Barça se decidiera por su fichaje. Eso y que la operación es económicamente factible en los complicados últimos días de mercado.

Chiesa y su entorno son conscientes de la dificultad que está teniendo el Barça para inscribir jugadores y han mostrado su buena predisposición para ayudar en esta negociación. El extremo cobra unos seis millones de euros netos en la Juventus, pero estaría dispuesto a rebajar su salario hasta los 4,5 millones por temporada siempre que el Barça le garantice un contrato para las tres próximas temporadas. Las posturas estarían muy cercanas y, a partir de ahí, el club blaugrana debería rematar la faena negociando con la Juventus, club que desea desprenderse del jugador pero que quiere sacar el máximo rédito posible a su venta.

A Chiesa le queda solo un año de contrato en la Juve y ya había dejado claro al club turinés que no piensa renovar. Poco a poco, el jugador se ha ido distanciando de su club a pesar de ser un jugador muy querido por la afición y la situación se ha tensado tanto hasta provocar su salida. Chiesa tiene la sartén por el mango y el Barça lo que quiere intentar es pagar lo menos posible en esta compra.

Desde el entorno del jugador siempre se ha dejado claro al Barça que el fichaje debería costar un máximo de 14 millones de euros entre fijo y variables por mucho que esté pidiendo la Juventus y a medida que pasan los días el precio se podría ir ajustando más. Es muy importante que el futbolista priorce venir a Barcelona ya que deja bloqueado al club italiano en las negociaciones.

La operación no está cerrada, ni mucho menos ya que el Barça no ha tomado la decisión definitiva de su incorporación. A nivel deportivo es un futbolista que gusta y encaja siempre que se den unos parámetros económicos. Y lo que es más importante, el Barça debe tener la certeza de que podrá inscribir a Chiesa sin ningún tipo de problema a partir de la próxima semana. Para ello deberá realizar algunas salidas más en los próximos días aunque hay esperanzas de que todo se pueda cuadrar.

Chiesa va a esperar al Barça sabiendo que hay otras opciones encima de la mesa y de esas dificultades económicas. En las últimas semanas y, tras saber que entraba en la lista de transferibles de la Juventus, su representante ha recibido ofertas de Manchester United y Chelsea. Además, el Inter de Milán está dispuesto a pagarle un salario astornómico ya que lo ve como un auténtico golpe de mercado. Todos están al acecho y a la espera de que las negociaciones con el Barça se rompan.

La Juventus también ha priorizado claramente su salida al extranjero ya que no quiere verlo jugando en un rival directo de la Liga italiana. Chiesa es un futbolista muy apreciado en Italia y si triunfas en el Inter, los dirigentes juventinos podrían tener problemas. Por ahora se han mostrado muy predispuestos a avanzar en las negociaciones con el Barça.

El director deportivo del club blaugrana, Deco, aprecia el juego de Chiesa aunque no era su primera opción. El club blaugrana se ha pasado buena parte del verano intentando convencer a Nico Williams y, luego, intentó el fichaje de Luis Díaz, pero el Liverpool no quiso vender al colombiano. Deco también ha preguntado por Rafael Leao (Milan), pero los números no cuadran por ningún lado y entrar ahora en una negociación incierta podría hacer que el Barça se acabase quedando sin extremo. Y Kinglsey Coman, del Bayern., por ahora es muy caro por salario y porque los alemanes quieren una opción de compra obligatoria.

Chiesa encaja en lo que se está buscando y es un futbolista de primerísimo nivel. Ha realizado una muy buena temporada y su podría adaptarse bien. En el Barça lo empiezan a tener claro a la espera de que los números acaben cuadrando en unos días.