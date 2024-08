Chiesa acepta rebajarse el salario para que el Barça pueda inscribirle

La operación para fichar a Federico Chiesa sigue su curso a pesar de que el Barça tiene otras opciones encima de la mesa en un fin de mercado que puede ser trepidante. El extremo italiano habría aceptado rebajarse su salario -cobra seis millones de euros netos en la Juventus- para que el club blaugrana no tenga problemas a la hora de la inscripción dado que está superado en límite salarial. Según 'La Reppublica', el futbolista aceptaría un contrato de dos más dos o de tres temporadas a 4,5 millones de euros por año para que la operación llegase a buen puerto.

Federico Chiesa ha paralizado todas las ofertas que tenía encima de la mesa ya que ha decidido priorizar su deseo deportivo al económico. El futbolista italiano tiene claro que el juego del Barça le va como anillo al dedo y cree que podría explotar todas sus características jugando en un equipo que apuesta por el ataque y con jugadores abiertos a banda. El Manchester United y el Chelsea, dónde su agente tiene muy buena entrada, se habían interesado en su fichaje pero Chiesa prefiere el Barça. Y, por ahora, también ha paralizado los deseos del Inter en hacerse con sus servicios a pesar de que podría haber una propuesta astronómica para golpear a un rival directo como la Juve.

Por ahora, el Barça ya tiene clara la predisposición de Chiesa en firmar y la voluntad de la Juventus en darle salida. El club blaugrana no desea pagar más de 10 millones de euros y los italianos exige 15 pero el entorno del futbolista cree que no habría problemas para llegar a algún tipo de acuerdo satisfactorio para todas las partes. El principal problema es saber si el Barça va a tener suficiente espacio salarial para inscribir esta operación ya que por ahora ha tenido serios problemas para dar dorsal a los nuevos jugadores. De hecho, Dani Olmo todavía no está inscrito y se necesitan dar más salidas para poder firmar al deseado extremo y a un lateral derecho.

Chiesa va a esperar toda esta semana a que se aclare el Barça y, sino, en los últimos días de mercado escuchará a otros clubs. Tiene claro que no va a seguir en la Juventus ya que ha decidido no renovar y en el 2025 queda libre de contrato. El Barça está mirando otras opciones pero los problemas económicos del club lastran mucho a la hora de realizar ofertas convincentes y ya quedan menos de diez días de mercado.