Chicago Fire se lanza con todo a por Lewandowski

Chicago Fire no quiere dejar escapar a Robert Lewandowski. Desde que a finales del pasado año trascendieron a la luz pública los primeros contactos entre la franquicia de la MLS y el delantero polaco, el club estadounidense no ha cesado en su intento por convencer a Robert y su esposa que Chicago es un destino idóneo una vez que el goleador finalice contrato con el Barça al finalizar la presente temporada.

En las últimas horas se han conocido nuevos detalles que invitan a pensar que Lewy cada vez está más cerca de recalar en la MLS. Desde Chicago se asegura que el club ya ha trasladado su primera oferta en firme al delantero polaco. Una propuesta de dos años y una ficha acorde a su nuevo rol de gran figura en una franquicia que lleva meses peleando por adquirir a una estrella mundial.

Las conexiones con Lewy y su entorno

Chicago Fire trabaja con paso firme en su afán por seducir a Lewy. En noviembre, la esposa de Lewandowski, Ana, ya tuvo la oportunidad de visita la ciudad de Chicago e incluso se la vio visitar una zona residencial. Pocos días después, a primeros de diciembre, también se dio a conocer una reunión en Barcelona con una delegación de la franquicia estadounidense.

Pero desde esas fechas hasta la actualidad se han sucedido más encuentros. Y, además, implicando a figuras importantes a la hora de decidir el futuro del astro polaco. Una de estas cumbres la han protagonizado hace unas semanas el agente de Lewy, Pini Zahavi, quien se habría reunido en Londres con Joe Mansueto, el propietario de la franquicia Chicago Fire. Es necesario tener en cuenta que Pini mantiene contactos fluidos con la franquicia estadounidense y que en ese vestuario ya representa a Philip Zinckernagel.

Chicago tiene otros encantos para decantar la voluntad de la familia Lewandowski. Se trata de una metrópoli con la colonia polaca más important de Estados Unidos. Los Chicago Fire ya han disfrutado de los servicios de ilustres futbolistas polacos como Piotr Nowak, Jerzy Podbrożny o Przemysław Frankowski. También jugadores con doble nacionalidad como Gala Slonina o David Poreba.

Apuesta ambiciosa

Chicago Fire quiere revolucionar la MLS. A la espera de ver cómo evoluciona el caso Lewandowski, el club lleva meses tanteando a todos los cracks que de una u otra manera se han asomado al mercado. Lo hizo sin éxito en los casos de Neymar, Kevin De Bruyne, Salah y, más recientemente, con Bernardo Silva y ahora espera dar el golpe definitivo este verano con la contratación del internacional polaco.

Quien también se ha pronunciado respecto al movimiento de mercado es el técnico Gregg Berhalter. "No comentaré sobre las negociaciones de Lewandowski y Chicago Fire, pero sí puedo decir que es un jugador fantástico. No existe un jugador que haya marcado más goles que Robert Lewandowski en los últimos 15 años en las cinco mejores ligas. Lo hace en todos los sitios donde juega. Soy un gran fan suyo. Lo sigo desde hace años y estoy seguro que si te gusta el fútbol y te gustan los goles, pues te tiene gustar Lewandowski", sentenció.