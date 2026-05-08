El Chicago Fire insiste con el fichaje de Lewandowski: "Hemos mostrado interés"

No pasa un día en Barcelona sin que el nombre de Robert Lewandowski ocupe todos los titulares por su futuro en el Barça. Con la temporada de los blaugrana a punto de decidirse en el Spotify Camp Nou en el clásico contra un Madrid en llamas, los ojos del barcelonismo ya apuntan al futuro y a la confección de la plantilla de la próxima temporada.

Como os contamos en SPORT, se espera que en las próximas horas el polaco se reúna con su agente, Pini Zahavi, que está de visita en Barcelona con la intención de presentar a su representado las distintas ofertas que tiene a partir del 30 de junio cuando su contrato con el club blaugarana expira.

Su decisión, ya sea la de seguir con un acuerdo a la baja para adecuar su salario, ahora el más alto de la plantilla, o aceptar un nuevo reto, marcará la planificación de Deco y la dirección deportiva culé.

El interés de la MLS

Una de las ofertas será la del Chicago Fire de la MLS, que en las últimas horas se ha posicionado públicamente sobre el delantero del FC Barcelona. El director deportivo de la franquicia de Illinois, Gregg Broughton, confirmó el interés de la franquicia estadounidense en incorporar al atacante polaco en una entrevista al periodista especializado en mercado Ben Jacobs.

"Robert es un jugador que interesa a la MLS como liga", aseguró el ejecutivo inglés, dejando claro que el nombre del delantero sigue muy presente en el mercado norteamericano. Hace meses que el Chicago Fire aparece vinculado a Lewandowski, pero por primera vez el club se pronuncia de manera directa sobre la operación.

Broughton explicó además las particularidades del sistema estadounidense en lo que se refiere al fichaje de jugadores: "No hay que olvidar que en la MLS los jugadores pertenecen a la liga y no directamente a los clubes". Un modelo en el que, a diferencia de Europa, convierte este tipo de negociaciones en operaciones coordinadas también desde la propia competición.

El dirigente confirmó que el Fire ya ha trasladado formalmente su interés: "Hemos mostrado nuestro interés para intentar traer a Chicago a un jugador de ese calibre". Eso sí, el director deportivo evitó profundizar demasiado en la situación contractual del delantero. "Robert sigue siendo jugador del Barcelona y no sería correcto hablar demasiado de un futbolista que tiene contrato con otro club", añadió.

Más opciones

La MLS no es la única liga con sus redes listas para pescar a Lewandowski. Desde Italia, con la Juventus y el AC Milan como clubes más bien posicionados, y Arabia Saudí también siguen muy de cerca la situación del polaco.

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De hecho, la Liga Profesional Saudí dejó abierta la puerta a su contratación esta misma semana en declaraciones del CEO de la competición, en las que confirmó que la liga saudí sigue interesada en incorporar a futbolistas de primer nivel como Lewandowski dentro de su estrategia de captación de estrellas internacionales.