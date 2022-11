El Chelsea vuelve a estar atento al futuro de Dembélé en el Barça

Su buen estado físico le hace volver a ser apetecible en el mercado por su cláusula de 50 millones El Barça moverá ficha a finales de temporada, pero no habrá augmento de salario

Ousmane Dembélé vuelve a estar en el mercado. Su corta renovación por el Barça -solo dos años-, sumada a su cláusula de rescisión de 50 millones de euros para los meses de junio y julio hacen que el francés vuelva a tener opciones de salir. El club blaugrana desea su continuidad pero hay clubs que están volviendo a pensar en él.

El Chelsea, según 'The Sun', se plantearía su fichaje este verano siempre que el francés no haga subasta de su futuro y no negocie la renovación con el Barça.

El culebrón Dembélé acabó el curso pasado con su continuidad renovando con un salario asumible. El francés, finalmente, no tuvo ofertas astronómicas a pesar de quedar libre y decidió quedarse en el Camp Nou. Primó su interés por continuar en el proyecto de Xavi Hernández y la falta de interés de los grandes clubs, que dudaban de su estado físico tras un historial de lesiones que hacían temer lo peor. Ahora el escenario ha variado porque Ousmane ha conseguido estabilizarse en su rendimiento y se trata de un jugador diferencial y fiable sobre los terrenos de juego.

OFERTAS POR DEMBÉLÉ

El Barça es consciente de que volverá a haber ruido entorno al futbolista. Y es que parte de esa cláusula de rescisión iría a los bolsillos del jugador y su agente si se acaba consumando. El Mundial puede ser clave ya que si el francés completa una actuación redonda, la puja por el futbolista puede ser alta y el club blaugrana tampoco está por la labor de hacer un esfuerzo grande si hay sobre la mesa ofertas muy altas. Es evidente que Xavi le considera clave en su proyecto -es titular indiscutible- pero no se van a hacer locuras.

Por el momento, el club blaugrana no va a mover ficha ya que el jugador tiene contrato hasta el 2024. Si es cierto que existe la ventana de junio y julio en la que Ousmane podría irse por esos 50 millones de euros, por lo que a finales de temporada las dos partes volverán a hablar. Si realmente el Chelsea entra en liza, el Barça podría dejarle ir porque lo que tienen claro es que solo se hablará de una ampliación de contrato y no una subida de salario. El club blaugrana sigue muy justo de límite salarial y no va a gastarse un euro más de lo necesario. Este verano volverá a haber movida.