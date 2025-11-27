El Chelsea 'vacila' al Barça en las redes con Estevao como protagonista

El recuerdo del 'Iniestazo' marcó la previa del partido de Champions League entre el Chelsea y el FC Barcelona en Stamford Bridge. El conjunto blaugrana visitó el estadio londinense con la voluntad de vivir otra noche histórica, pero no estuvo a la altura de las expectativas y encajó una dura derrota. El equipo de Hansi Flick fue inferior a su rival y se complicó la clasificación directa para los octavos de final de la máxima competición continental a falta de tres jornadas para que acabe la 'fase liga'.

Pocas horas antes del partido del martes, el Barça recordó a través de las redes sociales el gol de Iniesta. "Ese chut. Ese grito. Esa noche", escribió el club blaugrana en una publicación en 'X' acompañada de una fotografía de la celebración del gol de Andrés Iniesta que clasificó a los culés para la final de la Champions de 2008/09, la primera de la 'era Guardiola'. El 'post' tuvo mucha repercusión y gustó mucho al barcelonismo.

Dos días después, sin embargo, el Chelsea ha respondido a la publicación y ha 'vacilado' al Barça con Estevao como protagonista. La entidad 'blue' ha hecho exactamente el mismo 'post' con una fotografía del tanto de 'Messinho' contra los azulgranas. Todo ello después de que el representante del atacante brasileño, André Cury, haya revelado que la dirección deportiva encabezada por Deco estuvo muy interesada en los servicios del '41'.

El Chelsea sigue relamiéndose de una victoria que, más allá de los tres puntos que supuso a nivel clasificatorio, permitió al proyecto de Enzo Maresca dejar claro a Europa que su éxito en el Mundial de Clubes no fue, en ningún caso, casualidad. El cuadro inglés fue muy superior al Barça, uno de los semifinalistas de la pasada edición de la Champions, y presentó su candidatura para luchar por el título más prestigioso del continente.