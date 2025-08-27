El Chelsea tienta a Fermín con un sueldazo

Fermín López deberá decidir en la próximas horas si decide continuar en el Barça o se marcha al Chelsea. SPORT avanzó en exclusiva el interés de los 'blues' por hacerse con los servicios del futbolista, quien tiene actualmente un dilema.

La propuesta del Chelsea es interesante tanto en el tema deportivo como económico. Según explicó el periodista Miguel Rico en 'El Partidazo' de la Cadena COPE, el futbolista ha percibido cómo el actual campeón del Mundial de Clubes está dispuesto a realizar un gran esfuerzo para realizar su contratación.

El Chelsea le pagaría 15 millones de euros brutos por temporada, mientras que en el FC Barcelona cobra 6 millones. Por tanto, la diferencia sería muy sustancial y esto, más las llamadas del técnico, Enzo Maresca, han llevado a Fermín a reflexionar, como mínimo, sobre esta opción cuando tenía totalmente decidido seguir en club blaugrana.

Enzo Maresca, durante el Mundial de Clubes / EFE

SPORT reveló que el Chelsea pondría sobre la mesa 58 millones de euros, una propuesta que el Barça intentaría mejorar. En la misma información de Miguel Rico, expone que Deco tensaría la negociación y situaría el precio de salida en 70 millones.

Volantazo inesperado

El Barça ya tenía asumido que no realizaría una gran venta y Hansi Flick es el primero que no quiere que Fermín salga del club, pero la oferta del Chelsea puede ser irrechazable por todas las partes.

Fermín se encontraba en las islas baleares desconectando después de los días libres concedidos por Hansi Flick y la propuesta procedente de Stamford Bridge le cogió con muy poco tiempo para decidirse ya que el mercado se cierra este lunes 1 de septiembre a las 23.59 h.

Fermín se quedó en el banquillo en el último partido ante el Levante / Valentí Enrich

El del Campillo hasta ahora siempre ha sido reacio a dejar atrás su sueño de jugar de azulgrana. Formado en La Masia, el centrocampista siente una gran pasión por el Barça y le resultaría muy complicado dejar el club de su vida. Sin embargo, el Chelsea ha apretado de forma inesperada en la recta final del mercado por un jugador que ha suscitado el interés de los clubs ingleses durante todo el verano.

El Manchester United fue otro de los equipos que llamó a su puerta, pero Fermín dijo que no. El futbolista lo tenía muy claro. El cambio ha llegado con el ofertón del Chelsea a todos los niveles.

Estrella en la Premier League

A nivel económico es indudable, pero a nivel deportivo aterrizaría en Londres como una de las grandes estrellas de la Premier League y con la titularidad casi asegurada. En el Barça es un jugador importante, pero no ha formado siempre en el once de gala.

Por ejemplo, Fermín no disputó ni un minuto en el último partido de Liga disputado en el Ciutat de València cuando el marcador estaba en contra y sus características ofensivas podían venir muy bien al equipo. Una decisión que dejó tocado al futbolista y el propio Hansi Flick lo consoló en el banquillo visitante.

Fermín López y Casadó son los jugadores cuya salida ha sonado con más fuerza / Valentí Enrich

Flick ya dijo en rueda de prensa que no quiere que se marche ninguno de sus futbolistas. Ni Fermín López ni Marc Casadó, que son los dos futbolistas cuya salida más ha sonado durante el verano.

Por tanto, se esperan horas calientes en la dirección deportiva azulgrana cuando todo parecía encarrilado con las inminentes salidas de Iñaki Peña como cedido al Elche, la rescisión de contrato de Oriol Romeu y la opción de que Héctor Fort también saliera a préstamo, con el Mallorca apretando para conseguir su incorporación.

El caso más complejo parecía el de Roony Bardghji, cuya inscripción en LaLiga parece complicada, y la duda radica en saber si sale cedido o empieza a jugar con el Barça Atlètic.