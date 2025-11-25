El Chelsea sextuplica la inversión en traspasos del Barça

Las aspiraciones de Chelsea y FC Barcelona esta temporada son idénticas: ganar todos los títulos posibles. Sin embargo, el camino de ambos clubes hacia el éxito es totalmente opuesto. Mientras que los azulgranas han basado su crecimiento en La Masia con fichajes puntuales, los londinenses han despilfarrado miles de millones de euros en los últimos cinco años.

Tras la consecución de la Champions en 2021 contra el Manchester City, los 'Blues' han gastado 1.830 millones en traspasos, el club europeo que más ha invertido en fichajes. Por su parte, ha ingresado en ese periodo 1.008 'kilos', por lo que el balance es claramente negativo, de 757 millones de euros. Como resultado de este gasto desmesurado, la escuadra londinense ha firmado a 137 futbolistas, algunos de los cuales ni siquieran se enfundaron la elástica 'blue', y con los que se podrían construir seis plantillas diferentes.

Estas cifras contrastan con las del Barça, que en los últimos cinco años 'solo' ha desembolsado 350 'kilos', mientras que ha percibido 356. La inversión más elevada del FC Barcelona, que ha incorporado a 84 jugadores en ese lance de tiempo, fue el fichaje de Raphinha procedente del Leeds por 58 'kilos'.

1.830 millones para 'solo' un Mundial de Clubes

Por su parte, el Chelsea desembolsó más de 100 millones de euros por un solo futbolista en tres mercados estivales consecutivos: Romelu Lukaku, Enzo Fernández y Moisés Caicedo. El belga, que aterrizó en Londres justo después de que los 'Blues' ganaran la Liga de Campeones, costó 113 'kilos' y solo permaneció un año en la disciplina inglesa. El argentino, que llegó en 2022 por 121 millones, y el ecuatoriano, en 2023 por 116, forman el doble pivote titular del conjunto londinense.

A pesar del despilfarro económico en el último lustro, el Chelsea no ha alcanzado sus dos objetivos primordiales: ganar la tercera Champions de la historia y volver a reinar en la Premier, título que no levantan desde 2017. El FC Barcelona, en cambio, ha podido proclamarse campeón de liga en dos ocasiones pese a que ha gastado seis veces menos. Aun así, la abultada inversión de los ingleses se vio recompensada el pasado verano, cuando los 'Blues' conquistaron la Conference y el Mundial de Clubes.

Los gastos del Chelsea aumentaron exponencialmente con la llegada de Todd Boehly y su grupo, BlueCo. El mandatario estadounidense, dueño de Los Ángeles Dodgers y accionista de los Lakers, adquirió el club en mayo de 2022 y desde entonces no ha parado de invertir en fichajes, sobre todo de jóvenes futbolistas. Para que estos talentos prematuros desarrollen su calidad en una gran liga antes de dar el salto a la Premier, el consorcio americano compró el Estrasburgo, de la Ligue 1, donde militan futbolistas adquiridos por el Chelsea, como Kendry Páez o Mike Penders.

Asimismo, los 'Blues' basan parte de su política de fichajes a firmar futbolistas menores de edad y los mantienen cedidos en sus clubes de origen, donde permanecen hasta cumplir los 18 años. El caso de Estevao es el más sonado, pero otros futbolistas que la están rompiendo en la Champions, como Quenda, en el Sporting Club, o Satpaev, en el Kairat Almaty, también son propiedad del Chelsea.