El Chelsea de Maresca: estilo mixto, plantilla profunda... y un talón de Aquiles

El FC Barcelona regresa a la Champions League en mitad del tramo más complejo del curso. Entre selecciones, Liga y competición europea, el calendario obliga a jugar dos partidos por semana hasta Navidad, un ritmo que desgasta física y mentalmente y que deja poco margen para el error. En ese contexto, el duelo del martes ante el Chelsea en Stamford Bridge se convierte en un punto de inflexión: la quinta jornada marcará quién se asienta en el top-8 que da acceso directo a los octavos de final, con todo lo que ello implica a nivel económico, de visibilidad y de prestigio en el ranking UEFA.

Para el Barça, una victoria en Londres significaría tener la clasificación prácticamente sellada. El tramo final (Eintracht Frankfurt, Slavia Praga y Copenhague) presenta rivales asequibles, que deberían permitir completar la liguilla con cierta comodidad. Pero para llegar a ese escenario, el equipo de Hansi Flick deberá superar a un Chelsea que, aunque se ha mostrado algo irregular en Europa, es de los que se transforman en noches grandes.

El Chelsea de Maresca: control, transiciones y un talón de Aquiles

El conjunto londinense llega como segundo de la Premier, con números altos en ataque y solidez defensiva, aunque con una debilidad clara: la pareja de centrales. Maresca ha rotado mucho en esa zona y esa inestabilidad penaliza cuando los partidos se vuelven más verticales o el rival presenta delanteros potentes. En Champions, el balance es discreto (7 puntos de 12, 9:6 en goles), sin figuras entre los mejores goleadores o asistentes de la liguilla, pero con la sensación de que los partidos importantes suelen potenciar a sus futbolistas.

El técnico italiano, discípulo de Guardiola, ha construido un equipo de posesión y circulación paciente, donde la salida desde atrás es innegociable. Su sistema base es el 4-2-3-1, pero durante las fases de posesión puede transformarse en un 4-3-3 o incluso en un 3-3-4, estructura que busca atacar los espacios interiores y filtrar pases entre líneas. Los centrales deben participar activamente en la construcción, los laterales (Malo Gusto o Cucurella) irrumpen por dentro para crear superioridades y el centro del campo combina creatividad y recuperación. En los extremos, Estevao, Garnacho, Neto y Gittens aportan velocidad, desborde y mucha capacidad de finalización.

Una de las claves del Chelsea aparece tras pérdida: su transición defensiva es muy agresiva, con presión alta inmediata y defensa adelantada, aun asumiendo riesgos. Quiere recuperar rápido y activar transiciones ofensivas explosivas, conscientes de que esa velocidad es su arma letal. Sin embargo, cuando la presión no es coordinada, deja pasillos peligrosos para que el rival avance o filtre pases. Y ante rivales que se repliegan muy bajo, el equipo sufre: su posesión se vuelve lateral, pierde verticalidad y le cuesta generar ocasiones claras. La baja de Cole Palmer, que aporta gol y último pase, resta precisión a su ataque.

La gestión de Maresca también es un factor: su capacidad para decidir cuándo rotar, cómo ajustar defensivamente y qué roles dar a jugadores como Joao Pedro (mediapunta influyente y también opción como delantero centro) puede determinar la versión del Chelsea que aparezca el martes. Incluso existe la opción, menos probable pero utilizada en algunos partidos, de que Andrey Santos actúe por detrás de un Joao Pedro punta, reforzando la zona interior.

¿Qué debe hacer el Barça?

El plan azulgrana exigirá circulación rápida y cambios de orientación constantes para desordenar al Chelsea. Evitar pérdidas en medio campo será vital, porque las contras inglesas son extremadamente peligrosas. Una de las claves será presionar muy alto a los centrales, la zona más vulnerable del rival, para impedirles iniciar limpio y forzar errores cerca del área.

El Barça deberá estar preparado para atacar los espacios que dejan los laterales cuando saltan hacia dentro en la fase de creación. Reducir la influencia de Enzo Fernández y Caicedo será otro punto esencial: si el Barça consigue obligarlos a jugar hacia atrás, cortará la conexión más directa con Joao Pedro, que tiene una enorme capacidad para recibir entre líneas y llegar desde segunda línea. También será necesario evitar que lleguen balones profundos a los extremos blue, todos ellos veloces y con gran poder de desequilibrio.

En defensa, los centrales culés deberán trabajar muy juntos ante perfiles muy Premier como Delap, Tyrique George o Marc Guiu, delanteros fuertes en el choque, agresivos en los remates y muy peligrosos en centros laterales. En ataque, el Barça necesitará máxima precisión en espacios reducidos: Lamine, Rashford, Raphinha, Ferran y Lewandowski deberán ejecutar a gran velocidad para superar la densidad defensiva del Chelsea.

Un duelo de máxima exigencia

El Barça afronta uno de los partidos más duros del curso: tácticamente complejo, mentalmente exigente y que se prevé con pocas ocasiones de gol. La gestión del desgaste será fundamental en un calendario que no concede descanso. En duelos así, la efectividad suele decidirlo todo.

En Londres, el Barça no solo busca tres puntos: busca consolidar su crecimiento y dar un golpe en la mesa en Europa. Y para lograrlo, deberá firmar un partido muy serio.