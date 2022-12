El Chelsea lanza una oferta por Moukoko para torpedear al Barça

El club inglés, dispuesto a pagar traspaso a seis meses de la finalización de contrato con el Dortmund El club blaugrana está analizando la operación si llega libre en junio por las demandas económicas del futbolista

El futuro del joven talento alemán Moukoko puede decidirse ya en las próximas semanas. El Barça estaba muy bien posicionado para poder firmarle con la carta de libertad a partir de junio, pero la irrupción del Chelsea puede variar las cosas. El club londinense está dispuesto a pagar traspaso ahora en el mes de enero, según afirma 'The Athletic' y está intentando convencer al jugador alemán para que firme. El Borussia Dortmund estaría por la labor de venderle si ve imposible renovarle antes que finalice enero para intentar, al menos, sacar algo de rédito económico por el futbolista.

Moukoko declaró hace tan solo unos días que no había tomado ninguna decisión sobre su futuro pero que priorizaría los proyectos deportivos por encima de todo ya que quiere tener minutos de calidad para no frenar su progresión. El Borussia Dortmund le ofrece claramente la titularidad aunque su propuesta económica dista mucho de las propuestas que tiene el jugador encima de la mesa. Deportivamente le encajaría renovar siempre que el club alemán incluya una cláusula de salida baja por lo que pueda pasar en el futuro.

El Barça se ha informado sobre las peticiones del jugador y ha hablado con su entorno. Sabe que Moukoko tendría mucha ilusión por llegar al Camp Nou ya que nunca ha escondido sus simpatías por el club blaugrana, algo que gusta y mucho en el área deportiva del Barça. Pero en el equipo blaugrana no le pueden asegurar la titularidad ni mucho menos ni tampoco llegar a la ficha que pretende cobrar Moukoko si sale del Dortmund. Y es ahí dónde el Chelsea intenta pescar avanzando seis meses la operación para asegurarse el concurso del atacante alemán.

El club inglés estaría por la labor de pagar una cantidad superior a los 10 millones de euros por Moukoko a pesar de que podría tenerle libre en el mes de junio. Así se sacaría competencia de enmedio y el Borussia Dortmund podría abrirle las puertas para ingresar una cantidad que tendría perdida si el futbolista no accede a renovar. Toda la partida se jugará en las próximas semanas, ya que el tope será el 31 de enero.

Mientras tanto, en el Barça están valorando seriamente este movimiento de mercado, pero tienen muy claro que no romperán la escala salarial a pesar de la calidad del futbolista. Moukoko tiene 18 años y no podría cobrar una de las fichas más altas del equipo para evitar problemas dentro del vestuario. El delantero solo llegaría en el caso de que fuera una incorporación económicamente interesante en cuanto a salario y están convencidos de que si no acaba fichando por el club blaugrana acabará renovando por el Dortmund a pesar de la presión del Chelsea.