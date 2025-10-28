El Chelsea está interesado en Ter Stegen

La situación de Marc-André ter Stegen es una de las carpetas abiertas en las oficinas del Barça, pues el portero, tras 11 años defendiendo las redes azulgranas, ha sido relegado a un papel muy secundario por diversos motivos, mientras su salario resulta un problema en la economía actual.

Tras el fichaje de Joan Garcia a cambio de 25 millones de euros y la renovación de Wojciech Szczesny, el capitán culer sabe que será muy difícil obtener minutos de calidad esta temporada. Teniendo en cuento que es año de Mundial y que el teutón estará recuperado de sus problemas de espalda en enero, un nuevo equipo de la Premier irrumpe como candidato a hacerse con sus servicios en el mercado invernal, ya que, según informa el especialista en fichajes Sacha Tavolieri, el Chelsea querría incorporarle.

Ter Stegen y Hansi Flick en la presentación del equipo del pasado domingo. / Dani Barbeito / SPORT

Marc-André abierto a salir en invierno

Más allá de la tensión del verano pasado donde el cancerbero no estaba por la labor de buscar una salida, la situación parece haber cambiado. Florian Plettenberg ya explicó la semana pasada lo que SPORT venía informando, el ex del Borussia Mönchengladbach no cierra ninguna puerta, ya que sabe que necesitará jugar el último semestre de la temporada 25-26 si quiere representar por primera vez a su país como titular en una gran competición, después de que Manuel Neuer abandonara el combinado nacional.

Manuel Neuer y Marc-André ter Stegen, durante un entrenamiento de la selección de Alemania / EFE

Desde SPORT ya informamos que clubs como Mónaco, Newcastle, Tottenham y Manchester United tenían el nombre del meta en su lista de posibles futuribles, y ahora se suma un nuevo equipo de la Premier League, el Chelsea de Enzo Maresca. Aun cuando el conjunto londinense cuenta con Rober Sánchez como cancerbero, desde Inglaterra no cierran la puerta a que busquen un competidor, ya que no hay plena confianza en el ex del Brighton. En este sentido, la información de Tavolieri apunta a dos candidatos para el mercado de enero: Mike Maignan y el propio Marc-André Ter Stegen.

La postura desde las oficinas del club

Desde el Barça no descartan la salida de su capitán, ya sea en formato de cesión hasta final de temporada o como traspaso definitivo, pues liberar su salario podría ayudar a relajar la situación con el Fair Play de Javier Tebas. No obstante, la prioridad es que el internacional se recupere completamente de sus problemas físicos tras unas temporadas complicadas en este aspecto. Posteriormente, se tomará una decisión entre club y jugador, que deberán decidir si ponen fin a una vinculación de 12 temporadas.