El Chelsea elige a Joao Pedro como el mejor de la temporada

Joao Pedro es un valor al alza. El delantero, de 24 años, ha sido designado como el mejor futbolista del Chelsea en la presente temporada. Así lo ha anunciado el club a través de sus redes sociales en un momento delicado por el futbolista tras quedar descartado de la lista de Brasil para disputar el Mundial.

El Chelsea pone en valor los 20 goles anotados en su primera campaña como 'blue' después de pagar 63,7 millones al Brighton para hacerse con sus servicios. También destaca otras estadísticas como su 'hat-trick' al Aston Villa o los cuatro goles que, en total, le ha anotado a los 'villanos', como mejor oponente.

Joao Pedro prueba una chilena en un partido de Champions frente al Chelsea / CIRO FUSCO / EFE

Del mismo modo, el conjunto de Stamford Bridge remarca sus 5 asistencias en la Premier League y los tres goles anotados en la Champions League.

Todo ello lo han convertido en un fichaje rentable, pese a la irregular temporada del Chelsea. El equipo perdió la final de la FA Cup y probablemente se quedará sin opciones de disputar una competición europea la próxima temporada.

El cuadro inglés quiere hacer bandera con Joao Pedro ante el temor de que la ofensiva del Barça sea imparable. El proyecto deportivo, sin duda, es mucho más atractivo a día de hoy. Llegaría a un equipo campeón de Liga, con la ambición de pelear por la Champions League y que le daría más opciones de ser parte de la selección brasileña.

El Chelsea intentará retener al futbolista, aunque quizá no le quede otra que finalmente vender. Su precio podría oscilar los 100 millones de euros por un futbolista que tiene contrato hasta el 2033.

Joao Pedro es la estrella del Chelsea / PETER POWELL / EFE

Joao Pedro puede presionar para salir hacia un Barça en el que tendría el '9' asegurado después de la marcha de Robert Lewandowski. La intención del Barça es que el brasileño sea la competencia de Ferran Torres, al que el Barça pretende renovar ya que su contrato termina en junio del 2027.

El otro objetivo es Julián Álvarez, aunque el Barça no quiere entrar en una subasta y el precio del futbolista argentino puede dispararse hasta los 150 millones de euros, una cantidad a la que el club azulgrana no pretende llegar.