El Chelsea, a la caza del líder antes de recibir al Barça

El Chelsea, rival del Barça en su próximo compromiso en Champions, encara una semana clave en sus aspiraciones esta temporada. Los 'Blues' se miden este sábado a las 13:30 horas al Burnley en el estadio Turf Moor, en el duelo correspondiente a la decimosegunda jornada de la Premier League.

El conjunto de Enzo Maresca, tercero en la liga inglesa con 20 puntos, a dos del Manchester City y a seis del Arsenal, quiere seguir recortando puntos al líder, con el que se enfrenta la próxima semana en Stamford Bridge. De los cinco últimos compromisos, el Chelsea ha ganado cuatro, mientras que la única derrota llegó contra el sorprendente Sunderland.

Para seguir con opciones de luchar por la Premier, los 'Blues' visitan Burnley, decimoséptimo con diez unidades. Los londinenses son claramente favoritos y se espera que el técnico italiano introduzca cambios en el once pensando en los duelos contra el FC Barcelona y el Arsenal. Además, futbolistas imprescindibles, como Marc Cucurella o Moisés Caicedo, vienen de disputar 180 minutos con sus selecciones en este parón.

La irrupción de Estevao

Por su parte, la gran estrella del equipo, Cole Palmer, de baja tras su lesión el pasado 20 de septiembre, apuntaba a regresar para la cita europea contra los azulgranas. El mediapunta inglés publicó en sus redes sociales una foto con la camiseta del Chelsea y tres relojes de arena, mensaje que invitaba al optimismo.

Sin embargo, Maresca ha descartado su presencia en los tres duelos de esta semana por un "accidente doméstico". "Probablemente, no estará disponible para mañana, ni para el partido contra el Barcelona ni para el del Arsenal. Tuvo un accidente en casa donde se golpeó un dedo del pie y lo tiene fracturado", explicó el técnico en la rueda de prensa previa al choque contra el Burnley.

El Chelsea no ha notado apenas la lesión del 10 londinense, pues ha irrumpido Estevao, la nueva perla del fútbol brasileño y que amenaza el sitio en la 'Canarinha' de uno de los tres atacantes: Raphinha, Vinicius o Rodrygo. De hecho, el canterano de Palmeias, que a sus 18 años ya suma cuatro goles para el club de Stamford Bridge, lanzó y transformó un penalti en el último partido con la selección ante Túnez, a pesar de que los dos delanteros del Real Madrid estaban sobre el césped.