Chelsea - FC Barcelona, en directo: alineaciones, horario y dónde ver el partido de la Champions League

¿Cuál será el once del Barça?

Hansi Flick solo tiene las bajas por larga duración de Ter Stegen y Gavi, mientras que Pedri, cuyo regreso está al caer, no ha llegado a tiempo. Arriba, cuenta con todos los disponibles y entre Lamine (este es seguro), Lewandowski, Ferran Torres, Rashford y Raphinha deberá escoger a tres para un tridente de lujo.

Un posible once sería: Joan Garcia; Koundé, Araujo, Cubarsí, Balde; Eric Garcia, De Jong, Fermín; Lamine Yamal, Lewandowski y Rashford.