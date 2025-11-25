En directo
FC BARCELONA
Chelsea - FC Barcelona, en directo: alineaciones, horario y dónde ver el partido de la Champions League
Sigue en directo hoy en SPORT el partido de la Champions League entre el Chelsea y el FC Barcelona en Stamford Bridge
Maresca sorprende sin Delap ni Joao Pedro
Neto será el delantero centro. Se confirma la ausencia de Cole Palmer.
¡Once del Chelsea!
Enzo Maresca juega en el 4-2-3-1 con Robert Sánchez; Malo Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella; James, Caicedo; Estevao, Enzo Fernández, Garnacho y Neto.
Ferran titular, Rashford suplente
Dos novedades respecto al último partido contra el Athletic Club: Araujo por Gerard Martín y Frenkie de Jong por Dani Olmo.
¡Once del Barça!
Hansi Flick sale en Stamford Bridge con Joan Garcia; Koundé, Araujo, Cubarsí, Balde; Eric Garcia, De Jong, Fermín; Lamine Yamal, Ferran Torres y Lewandowski.
¡Un zorro en Stamford Bridge!
Imágenes alucinantes en el escenario del Chelsea-FC Barcelona.
Los peligros del Chelsea
No estará posiblemente su futbolista más peligroso, Cole Palmer, tras un accidente doméstico, pero el Chelsea tiene a futbolistas de gran calidad. A ver cómo plantea Enzo Maresca el once y el partido, ya que el abanico es amplio. Si juega, el breasileño Estevao será a tener muy en cuenta.
Los juveniles abrieron fuego
El aperitivo del Chelsea-FC Barcelona se ha jugado a primera hora de la tarde en el enfrentamiento de Youth League. Empate 1-1 en un partido muy competido donde los de Pol Planas han estado a un buen nivel.
Las cuentas del Barça para el top-8
Stamford Bridge es el 'puente' para cruzar hacia el top-8, el gran objetivo en esta fase Liga de la Champions. La visita a los 'blues' es lo más complicado que les queda a los de Hansi Flick. Aquí, toda la información:
¿Cuál será el once del Barça?
Hansi Flick solo tiene las bajas por larga duración de Ter Stegen y Gavi, mientras que Pedri, cuyo regreso está al caer, no ha llegado a tiempo. Arriba, cuenta con todos los disponibles y entre Lamine (este es seguro), Lewandowski, Ferran Torres, Rashford y Raphinha deberá escoger a tres para un tridente de lujo.
Un posible once sería: Joan Garcia; Koundé, Araujo, Cubarsí, Balde; Eric Garcia, De Jong, Fermín; Lamine Yamal, Lewandowski y Rashford.
La previa
Para abrir boca, una ojeada a la previa del partido:
