Chelsea - Barça: horario y dónde ver el partido de Champions League

Chelsea FC y FC Barcelona se verán las caras este próximo martes 25 de noviembre a las 21:00 en lo que será un encuentro clave de la fase de grupos de la UEFA Champions League 2025‑26.

El Barça de Hansi Flick llega con la moral reforzada tras imponerse por 4-0 al Athletic Club en el estreno del flamante Spotify Camp Nou —un momento muy esperado después de más de dos años jugando en Montjuïc—. En esta ocasión, el equipo azulgrana recupera a Marcus Rashford tras superar una gripe (se había perdido el duelo ante el Athletic), aunque sigue sin poder contar con Pedri, que sigue con ligeras molestias y aún no está recuperado por completo.

El Chelsea, por su parte, pasa por un buen momento. En la Premier League va segundo, con 23 puntos, gracias a siete victorias, dos empates y tres derrotas. En la Champions la situación es más complicada y no pueden fallar. Además, el equipo londinense llegará al partido sin su gran estrella, Cole Palmer, que sufrió un accidente doméstico y estará unas tres semanas de baja.

Así pues, el Barça llega en plena euforia tras el estreno de su nuevo estadio y una victoria contundente, mientras que el Chelsea aparece fuerte en la liga pero con más presión en la Champions y con una plantilla afectada por las bajas.

HORARIO DEL CHELSEA - BARÇA

El partido entre el Chelsea y el Barça, correspondiente a la fase de grupos de la UEFA Champions League, se disputará el martes 25 de noviembre a las 21:00 en Stamford Bridge.

DÓNDE VER EL CHELSEA - BARÇA

El enfrentamiento entre el Chelsea y el Barça se podrá ver por TV y online a través de la plataforma Movistar+.

Además, también podrás seguir todo lo que suceda en el partido a través de SPORT, dónde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.