Chelsea - Barça: alineaciones probables del partido de la Champions League

El FC Barcelona se medirá este martes a las 21:00 al Chelsea de Enzo Maresca en Stamford Bridge. El partido será del todo clave para las aspiraciones de clasificación directa a Octavos por parte de los de Hansi Flick.

Además, la visita a Londres debe servir para confirmar las buenas sensaciones vistas ante el Athletic en la vuelta al Spotify Camp Nou, que sirvieron para recortar dos puntos más al Real Madrid de Xabi Alonso.

Tarde mágica en el retorno del Barça al Spotify Camp Nou / Valentí ENRICH / Sport

El momento de ambos equipos

El Chelsea llega al partido ante el conjunto catalán tras dos victorias consecutivas en Premier League que le han servido para colocarse a seis puntos del líder, el Arsenal de Mikel Arteta. En Champions se encuentran a dos puntos de los puestos de clasificación directa evitando los play-offs de repesca, tras empatar a dos de manera sorpresiva ante el Qarabag.

Por su parte, el Barça llega después de recortar cuatro puntos al Madrid en las dos últimas jornadas ligueras, y con dos victorias de mérito ante Athletic y Celta que pueden haber supuesto un punto de inflexión esta campaña. Diferente es la situación en la máxima competición europea, donde al perder ante PSG y empatar a tres ante el Brujas en Bélgica no existe margen de error. Si los azulgranas quieren entrar entre los ocho primeros deberá sumar los tres puntos en casi todos los enfrentamientos que queden, siendo la visita a Londres la más difícil que queda, a priori.

Lamine Yamal, durante el partido de Champions entre Club Brujas y Barça / EFE

Las bajas para Maresca y Hansi Flick

Los locales no podrán contar con su máxima estrella, Cole Palmer, quien se lesionó de manera surrealista tras fracturarse un dedo del pie con una puerta. Además, Enzo Maresca no podrá alinear a Levi Colwill, que será baja durante todo el curso; Mikhailo Mudryk, sancionado por dopaje, ni Romeo Lavia. Más allá de las bajas, la principal duda es por qué delantero centro se decantará el entrenador italiano, estando la terna entre Liam Delap y Marc Guiu.

Por su parte, los blaugranas vienen tras recuperar a dos efectivos importantes, Joan Garcia y Raphinha, mientras que también recuperará a Frenkie que estuvo sancionado ante el Athletic y a Marcus Rashford, que quedó fuera por un proceso febril. Quien no podrá estar es Pedri, que debería estar a punto de regresar, así como tampoco estarán disponibles Gavi ni Ter Stegen.

Alineaciones probables

Chelsea: Rober Sánchez; Malo Gusto, Adarabioyo, Chalobah, Marc Cucurella; Enzo Fernández, Caicedo; Estevao, Joao Pedro, Pedro Neto; Marc Guiu.

FC Barcelona: Joan Garcia; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Eric Garcia, Balde; Casadó, Frenkie; Marcus Rashford, Fermín López, Lamine Yamal; Lewandowski.