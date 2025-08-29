El Chelsea ata al plan B a Fermín

A la espera de la decisión definitiva de Fermín López y a tres días del cierre de la ventana de fichajes de verano, el Chelsea se sigue moviendo en el mercado para encontrar un plan B al jugador andaluz por si la operación no sale según lo deseado. De hecho, el club londinense ya ha cerrado un acuerdo con un joven jugador de 20 años que juega en la misma posición que el canterano del Barça.

Se trata del argentino Facundo Buonanotte, que jugó la temporada pasada en el Leicester cedido por el Brighton & Hove Albion. Según el periodista Fabrizio Romano, el acuerdo entre el club y el Chelsea es total y solo queda llegar a una entente con la entidad del sur de Inglaterra. Las negociaciones por el préstamo del mediapunta se encuentran en etapas avanzadas, por lo que los 'blues' ya tienen la alternativa a Fermín lista para ejecutarse.

Tras desistir del fichaje de Xavi Simons, que ya ha certificado su incorporación al Tottenham a cambio de 60 millones de euros y ha firmado por cinco temporadas, el Chelsea se ha fijado en varios jugadores para una demarcación que, paradójicamente, tiene muy bien cubierta. Precisamente, el estandarte principal del conjunto de Enzo Maresca, Cole Palmer, juega en la mediapunta. Además, el técnico italiano también ha probado ahí a su nuevo fichaje Joao Pedro, aunque se espera que este parta como delantero centro titular.

Buonanotte también ha jugado como extremo derecho, un puesto en el que la entidad londinense ha fichado a la joya brasileña Estevao este mismo verano, un jugador que está presentando un rendimiento considerable en sus primeros partidos como 'blue'.

En cualquier caso, viendo el panorama, tampoco es descartable que el equipo londinense tanga como objetivo acometer tanto la incorporación de Fermín como de Facundo Bounanotte, dada la política de fichajes que vine siguiendo en los últimos años tras la llegada de Todd Boehly. Los 65 millones ofrecidos al Barça por Fermín no supondrían un impedimento para obtener a préstamo al centrocampista argentino del Brighton.